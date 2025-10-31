Ciencia

¿Cuándo será la Luna llena de noviembre 2025 y por qué es tan especial?

La fase de llena ocurrirá el 5 de noviembre en la mañana y su punto más cercano a la Tierra será ese mismo día por la tarde

Por Damián Arroyo C.
La Luna llena más cercana de 2025 será en noviembre. Ocurrirá el día 5 y podrá verse desde Costa Rica al anochecer.
La Luna llena más cercana de 2025 será en noviembre. Ocurrirá el día 5 y podrá verse desde Costa Rica al anochecer. (Canva/Canva)







