¿Cuándo será la Luna llena de noviembre 2025 y por qué es tan especial?

La Luna llena más cercana de 2025 será en noviembre. Ocurrirá el día 5 y podrá verse desde Costa Rica al anochecer.

La Luna llena de noviembre 2025 ocurrirá el miércoles 5, y destacará por ser la más cercana a la Tierra en todo el año y es conocida como la Superluna.

En Costa Rica, la fase de llena se producirá a las 7:19 a. m., mientras que el perigeo lunar –el punto de mínima distancia con la Tierra– ocurrirá ese mismo día a las 4:30 p. m.

La salida de la Luna será a las 5:23 p. m. por el este, aunque en zonas montañosas puede retrasarse hasta una hora. Su ocultamiento será a las 6:28 a. m. del jueves 6.

Este fenómeno ocurre porque la Luna se ubica en su punto más cercano dentro de su órbita elíptica, conocido como perigeo, el mismo día que alcanza la fase llena.

La distancia será de 356.980 km, lo que la convierte en la Luna llena en perigeo más cercana del 2025.

¿Qué es una Superluna?

La Superluna ocurre cuando la fase de Luna llena coincide con el perigeo lunar, es decir, el punto más cercano entre la Luna y la Tierra dentro de su órbita elíptica. Esta coincidencia provoca que el disco lunar se vea hasta un 14 % más grande y hasta 30 % más brillante que cuando está en el apogeo, su punto más alejado.

Este fenómeno es totalmente visible a simple vista y no requiere instrumentos especiales. El efecto visual puede ser más llamativo cuando la Luna está cerca del horizonte, momento en el que también puede percibirse de mayor tamaño debido a un efecto óptico conocido como ilusión lunar.