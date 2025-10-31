Ciencia

Noviembre traerá la Superluna más brillante del año: cómo y cuándo observarla

Este fenómeno se conoce como Superluna y su tamaño aparente será el mayor del 2025, con aumento de hasta 30% en brillo.

Por Damián Arroyo C.
La Luna se ubicará a solo 356.980 km de la Tierra el 5 de noviembre, siendo la más grande y brillante del 2025.
La Luna se ubicará a solo 356.980 km de la Tierra el 5 de noviembre, siendo la más grande y brillante del 2025. (Canva/Canva)







Damián Arroyo C.

Editor de Inteligencia Artificial y periodista en La Nación desde 2007. Ha sido Jefe de producción audiovisual y fotografía, editor web y community manager. Se especializa en IA aplicada al periodismo. Licenciado en periodismo con énfasis en producción de medios, con estudios en producción audiovisual y gerencia de proyectos.

