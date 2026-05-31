¿Cuándo será la Luna llena de junio 2026? Esta es la fecha y la hora exacta

La fase más visible del calendario lunar de junio ya tiene fecha y hora confirmadas.

La Luna llena de junio de 2026 ocurrirá el lunes 29 de junio a las 5:56 p. m., según los datos publicados por el sitio especializado Time and Date.

Esta fase, también conocida como plenilunio, corresponde al momento en que el disco lunar se observa completamente iluminado desde la Tierra. Se trata de uno de los eventos más destacados del calendario lunar de cada mes.

La Luna llena de junio llegará después de que el satélite atraviese las otras tres fases principales de su ciclo:

Lunes 8 de junio : cuarto menguante a las 4:00 a. m.

: cuarto menguante a las 4:00 a. m. Domingo 14 de junio : Luna nueva a las 8:54 p. m.

: Luna nueva a las 8:54 p. m. Domingo 21 de junio: cuarto creciente a las 3:55 p. m.

Cada una de estas fases ocurre en un momento específico y forma parte de un ciclo lunar que se repite aproximadamente cada 28 días.