Ciencia

¿Cuándo será la Luna llena de junio 2026? Esta es la fecha y la hora exacta

El plenilunio llegará al cierre del mes y marcará uno de los eventos más destacados del ciclo lunar de junio

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Por Damián Arroyo C.
La fase más visible del calendario lunar de junio ya tiene fecha y hora confirmadas.







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Damián Arroyo C.

Damián Arroyo C.

Editor de Inteligencia Artificial y periodista en La Nación desde 2007. Ha sido Jefe de producción audiovisual y fotografía, editor web y community manager. Se especializa en IA aplicada al periodismo. Licenciado en periodismo con énfasis en producción de medios, con estudios en producción audiovisual y gerencia de proyectos.

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