¿Cuándo será la Luna llena de diciembre? Además, será una superluna

La Luna llena de diciembre será una superluna. El fenómeno ocurrirá el 4 de diciembre a las 5:14 p. m.

La Luna llena de diciembre 2025 ocurrirá el jueves 4 a las 5:14 p. m., según el sitio especializado Time and Date. En esa fecha, el satélite natural de la Tierra se verá completamente iluminado y alcanzará su punto más cercano a nuestro planeta, lo que la convierte en una superluna.

Este fenómeno ocurre cuando la fase de Luna llena coincide con el perigeo lunar, es decir, el momento en que la Luna se encuentra más próxima a la Tierra en su órbita.

El resultado es un disco lunar que se aprecia ligeramente más grande y brillante desde la superficie terrestre.

La superluna del 4 de diciembre será la última del año, y una de las más esperadas por los observadores del cielo y aficionados a la astronomía.

Las otras fases lunares de diciembre 2025

El ciclo lunar de diciembre se completa con otras tres fases, en las siguientes fechas:

Jueves 11 de diciembre : cuarto menguante a las 2:51 p. m.

: cuarto menguante a las 2:51 p. m. Viernes 19 de diciembre : Luna nueva a las 7:43 p. m.

: Luna nueva a las 7:43 p. m. Sábado 27 de diciembre: cuarto creciente a la 1:09 p. m.

Estas fases corresponden a momentos específicos del mes en que cambia la iluminación de la Luna, debido a su posición respecto al Sol y la Tierra.