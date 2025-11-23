Ciencia

¿Cuándo será la Luna llena de diciembre? Además, será una superluna

El jueves 4 de diciembre ocurrirá la última superluna del 2025, coincidiendo con la fase de plenilunio

Por Damián Arroyo C.
Superluna de octubre
La Luna llena de diciembre será una superluna. El fenómeno ocurrirá el 4 de diciembre a las 5:14 p. m. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







