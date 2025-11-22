Ciencia

Calendario lunar de diciembre 2025: este mes inicia con una superluna

Diciembre inicia con Luna llena y termina con cuarto creciente; entre ambas fechas se observarán los otros dos cambios del ciclo

Por Damián Arroyo C.
San José, de buen clima, con sol y luna
El calendario lunar de diciembre 2025 incluye una superluna llena el día 4, seguida de las tres fases restantes. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







