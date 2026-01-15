Ciencia

¿Cuándo podría caer el telescopio Hubble y qué tan peligroso sería su reingreso?

Análisis científicos señalan que la órbita del histórico observatorio de la NASA se degrada y elevan la posibilidad de un reingreso anticipado

Por O Globo / Brasil / GDA
El Hubble sigue activo, pero su desgaste y la pérdida de altura aumentan el riesgo de un reingreso atmosférico en la próxima década.
El Hubble sigue activo, pero su desgaste y la pérdida de altura aumentan el riesgo de un reingreso atmosférico en la próxima década. (NASA/NASA)







