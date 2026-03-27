Cuándo hay Luna llena en abril 2026

La Luna llena de abril de 2026 se verá el 1 de abril por la noche y alcanzará su punto máximo a las 8:11 p. m

La Luna llena de abril de 2026 alcanzará su punto máximo el 1 de abril a las 8:11 p. m. en gran parte de América, cuando el satélite natural se observe completamente iluminado desde la Tierra.

El evento ocurre cuando la Luna se ubica a 180 grados del Sol en longitud celeste, lo que permite ver su disco totalmente iluminado. Aunque este punto máximo sucede en un instante preciso, el fenómeno puede observarse durante varias horas antes y después.

En distintas regiones, la Luna llena tendrá variaciones horarias. Se observará a las 9:11 p. m. en Colombia y Perú, a las 11:11 p. m. en Argentina y a las 4:11 a. m. en España del día siguiente.

Cómo observar la Luna llena

La Luna llena aparece cerca del horizonte al atardecer, por lo que será visible hacia el este al inicio de la noche y permanecerá en el cielo durante gran parte de la madrugada.

Especialistas indican que el mejor momento para observarla ocurre poco después de su salida, cuando el satélite parece más grande y presenta tonos cálidos debido a su cercanía con el horizonte.

‘Luna Rosa’

Esta Luna llena de abril es conocida tradicionalmente como ‘Luna Rosa’, un nombre que no describe el color del satélite.

Esta denominación proviene de tradiciones de América del Norte, donde se relaciona con la floración de plantas del género Phlox, que florecen en primavera y presentan tonalidades rosadas.

El término fue difundido por publicaciones como el Farmers’ Almanac, que recopiló los nombres tradicionales de las lunas llenas.

Durante esta fase, la Luna se ubicará en la constelación de Virgo, visible en el cielo nocturno. Su brillo permitirá identificarla fácilmente incluso en zonas urbanas.

Además, la Luna llena puede apreciarse durante más de una noche, ya que el disco lunar se percibe completamente iluminado antes y después del momento exacto del fenómeno.