Ciencia

Cuándo hay Luna llena en abril 2026

La Luna llena de abril de 2026 ya tiene fecha y hora confirmadas. Conozca cuándo observar este fenómeno astronómico y cómo verla en su mejor momento

EscucharEscuchar
Por Silvia Ureña Corrales
La Luna llena de abril de 2026 se verá el 1 de abril por la noche y alcanzará su punto máximo a las 8:11 p. m
La Luna llena de abril de 2026 se verá el 1 de abril por la noche y alcanzará su punto máximo a las 8:11 p. m (Canva stock/Dabija's Images / Leonardo Macedo de Getty Images Pro)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCluna llenaluna rosaLunaCalendario lunar
Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.