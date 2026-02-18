Ciencia

¿Cuándo el ronroneo de un gato puede ser señal de alerta? Claves para identificar si algo no anda bien

Aunque suele asociarse con placer, el ronroneo también aparece en contextos de estrés o dolor y requiere atención a otras señales

EscucharEscuchar
Por El Tiempo / Colombia / GDA
El sonido más típico del gato puede reflejar bienestar, pero también incomodidad o enfermedad según el contexto.
El sonido más típico del gato puede reflejar bienestar, pero también incomodidad o enfermedad según el contexto. (Canva/Canva)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGgatosgatoronroneo
El Tiempo Colombia

El Tiempo / Colombia / GDA

El Tiempo es un periódico colombiano fundado el 30 de enero de 1911. Es en la actualidad el diario de mayor circulación en Colombia. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.