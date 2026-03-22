Ciencia

¿Cuáles son las ventajas de comer gelatina sin sabor?

Este alimento contiene colágeno y aminoácidos que favorecen funciones clave del cuerpo como la digestión, el descanso y la salud de la piel

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Por El Universal / México / GDA
La gelatina sin sabor ofrece beneficios para la piel, el sueño y la digestión gracias a su contenido de colágeno y aminoácidos esenciales.
La gelatina sin sabor ofrece beneficios para la piel, el sueño y la digestión gracias a su contenido de colágeno y aminoácidos esenciales. (Canva stock/Getty Images/chorboon_photo de Getty Images)







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