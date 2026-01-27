Ciencia

¿Por qué recomiendan consumir gelatina sin sabor en ayunas y cuáles son sus posibles beneficios?

Consumir gelatina sin sabor en ayunas gana popularidad por sus posibles efectos en la digestión, la piel y las articulaciones. Conozca qué dicen algunos estudios y por qué muchos la incluyen en su rutina diaria

Por El Tiempo / Colombia / GDA
Estudios analizan cómo la gelatina sin sabor, rica en colágeno y aminoácidos, podría apoyar la digestión, la piel y la salud articular.
Estudios analizan cómo la gelatina sin sabor, rica en colágeno y aminoácidos, podría apoyar la digestión, la piel y la salud articular. (Canva /Canva)







El Tiempo es un periódico colombiano fundado el 30 de enero de 1911. Es en la actualidad el diario de mayor circulación en Colombia. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

