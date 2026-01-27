¿Por qué recomiendan consumir gelatina sin sabor en ayunas y cuáles son sus posibles beneficios?

Estudios analizan cómo la gelatina sin sabor, rica en colágeno y aminoácidos, podría apoyar la digestión, la piel y la salud articular.

El consumo de gelatina sin sabor en ayunas genera interés por sus posibles aportes a la salud. Algunas investigaciones señalan que este producto podría favorecer distintos procesos del organismo cuando se ingiere en las primeras horas del día.

La gelatina sin sabor se utiliza en numerosas recetas y remedios caseros. No tiene olor, color ni sabor. Se obtiene mediante un proceso aplicado al tejido conectivo de origen animal, el cual es rico en colágeno. Por esta razón se emplea en la fabricación de gomas, chicles y jaleas, entre otros alimentos.

La enciclopedia Comida y alimentación define la gelatina como una proteína insoluble que se obtiene por hidrólisis del colágeno. Este compuesto se encuentra en la piel, los tendones, los huesos y los tejidos conectivos de los animales. Estas características explican su amplio uso en la industria cosmética, fotográfica, farmacéutica y alimentaria.

Entre sus componentes figuran aminoácidos como glicina, prolina, valina, hidroxiprolina y ácido glutámico. Las propiedades pueden variar según el animal del cual se extrae el colágeno.

Algunos estudios indican que ingerir gelatina sin sabor en ayunas podría resultar beneficioso. Las investigaciones sugieren que en horas tempranas de la mañana el organismo asimila mejor el colágeno y las proteínas presentes en este alimento.

El portal Mejor con salud recopiló varios posibles beneficios asociados al consumo de gelatina sin sabor:

Apoyo en el control del azúcar en la sangre: Una investigación publicada en Journal of Endocrinological Investigation señaló que la glicina podría ayudar a personas con diabetes tipo 2 a controlar la enfermedad.

Una investigación publicada en señaló que la podría ayudar a personas con diabetes tipo 2 a controlar la enfermedad. Mejora de la digestión: La gelatina contiene elementos que absorben una gran cantidad de líquido. Esta característica favorece la actividad intestinal , ya que contribuye a retener los jugos estomacales y facilita la digestión de los alimentos.

La gelatina contiene elementos que absorben una gran cantidad de líquido. Esta característica favorece la , ya que contribuye a retener los jugos estomacales y facilita la digestión de los alimentos. Salud articular y ósea: Los aminoácidos presentes en la gelatina podrían colaborar con la salud de los huesos, cartílagos y articulaciones . No obstante, las investigaciones no aportan datos concluyentes sobre efectos antiinflamatorios en estas zonas del cuerpo.

Los aminoácidos presentes en la gelatina podrían colaborar con la . No obstante, las investigaciones no aportan datos concluyentes sobre efectos antiinflamatorios en estas zonas del cuerpo. Fortalecimiento de uñas y cabello: Las uñas y el cabello también podrían beneficiarse de los aminoácidos de la gelatina. Estas propiedades se aprovechan tanto mediante el consumo como por su uso externo , razón por la cual muchos productos capilares la incluyen entre sus ingredientes.

Las uñas y el cabello también podrían beneficiarse de los aminoácidos de la gelatina. Estas propiedades se aprovechan tanto mediante el consumo como por su , razón por la cual muchos productos capilares la incluyen entre sus ingredientes. Mejor aspecto de la piel: El colágeno presente en la gelatina se utiliza en diversos productos cosméticos. Por ello se considera que la gelatina sin sabor podría ayudar a mantener el cutis saludable, conservar la humedad y reducir la aparición de arrugas.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.