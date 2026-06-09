Ciencia

Cuáles son las mejores razas de perro para vivir en departamentos o espacios pequeños

Schnauzer miniatura, Beagle, Bichón Frisé y Yorkshire Terrier destacan por su adaptación a espacios reducidos y su carácter sociable

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Por El Universal / México / GDA
Estas cuatro razas de perro combinan tamaño compacto, buena convivencia y facilidad de adaptación para vivir en departamentos.
Estas cuatro razas de perro combinan tamaño compacto, buena convivencia y facilidad de adaptación para vivir en departamentos. (ChatGPT/Generada con IA)







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