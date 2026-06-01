Cómo saber si su perro ya es adulto mayor: las edades clave y los cambios que debe hacer en casa

Veterinaria explica cuándo una mascota pasa a ser senior y qué medidas permiten mejorar su bienestar durante los últimos años de vida.

El envejecimiento de los perros no ocurre igual en todos los casos. La raza y el peso determinan cuándo una mascota entra en la etapa senior y cuándo es necesario ajustar sus cuidados para proteger su salud y bienestar.

La veterinaria María Vetican compartió una guía práctica en TikTok para ayudar a los propietarios a identificar el inicio de la llamada tercera edad en perros y gatos. La especialista explicó que reconocer esta etapa permite adaptar la alimentación, aumentar los controles médicos y realizar cambios en el entorno del animal.

La edad en que un perro entra en la tercera edad

Según la información divulgada por la veterinaria, la llegada de la etapa senior depende del tamaño del perro.

Los perros que pesan menos de 10 kilogramos entran en esta fase entre los 10 y 11 años.

Los ejemplares con un peso de entre 10 y 25 kilogramos alcanzan la etapa senior entre los 8 y 9 años.

En los perros que pesan entre 25 y 45 kilogramos, el proceso comienza entre los 7 y 8 años.

Las razas gigantes envejecen antes. En estos casos, la tercera edad inicia a partir de los 6 años.

Esta diferencia responde a que los perros de gran tamaño suelen tener una esperanza de vida menor que las razas pequeñas.

Señales que pueden indicar el inicio del envejecimiento

La especialista señaló que los propietarios deben prestar atención a cualquier cambio en el comportamiento habitual de la mascota.

El envejecimiento suele reflejarse en el aspecto físico, la movilidad, los niveles de energía y la reacción ante estímulos cotidianos.

La detección temprana de estas señales facilita la identificación de posibles enfermedades crónicas o procesos degenerativos.

Por esa razón, una vez que el perro alcanza la edad considerada senior, se recomienda reforzar la vigilancia sobre su estado de salud y acudir con mayor frecuencia a la veterinaria.

Los cambios que debe hacer en casa

La etapa senior exige una adaptación gradual de los cuidados diarios.

Uno de los aspectos más importantes es la alimentación, ya que las necesidades nutricionales cambian con la edad.

También resulta fundamental mantener un entorno adecuado para compensar la disminución natural de la vitalidad y favorecer el confort del animal.

La observación constante permite detectar anomalías y consultar con un profesional cuando surjan dudas sobre el estado de salud de la mascota.

¿Cuándo un gato entra en la tercera edad?

En los gatos, la situación es diferente.

El consenso veterinario ubica el inicio de la etapa senior alrededor de los 9 o 10 años, independientemente de la raza.

A partir de esa edad, los propietarios deben vigilar posibles cambios en los hábitos diarios, la movilidad y el apetito.

Al igual que ocurre con los perros, los controles veterinarios periódicos y los ajustes preventivos ayudan a detectar enfermedades silenciosas asociadas con el envejecimiento.

Una atención adecuada durante esta etapa favorece una mejor calidad de vida y mayor comodidad para el animal.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.