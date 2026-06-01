Ciencia

Cómo saber si su perro ya es adulto mayor: las edades clave y los cambios que debe hacer en casa

El peso y la raza influyen en el envejecimiento de los perros. Conocer las edades clave ayuda a reforzar cuidados y controles médicos

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Por La Nación / Argentina / GDA
Veterinaria explica cuándo una mascota pasa a ser senior y qué medidas permiten mejorar su bienestar durante los últimos años de vida.
Veterinaria explica cuándo una mascota pasa a ser senior y qué medidas permiten mejorar su bienestar durante los últimos años de vida. (ChatGPT/Generada con IA)







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