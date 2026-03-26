Ciencia

¿Cuál sartén antiadherente conviene en su cocina? Claves para elegir sin afectar la salud

Conozca qué sartén antiadherente elegir según su material. Descubra ventajas, riesgos y recomendaciones para cocinar de forma segura y eficiente

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Por El Universal / México / GDA
Elegir el sartén adecuado depende del material. Cada opción presenta ventajas, cuidados específicos y posibles efectos en la salud.
Elegir el sartén adecuado depende del material. Cada opción presenta ventajas, cuidados específicos y posibles efectos en la salud. (Canva stock/Africa images / nadianb)







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