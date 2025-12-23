Ciencia

Cuál es la mejor manera de cortar un aguacate y cómo saber si está listo para usarse

Seleccionar un aguacate en su punto y aplicar una técnica adecuada de corte facilita su uso y reduce riesgos durante la preparación

EscucharEscuchar
Por El Universal / México / GDA
Un corte correcto del aguacate mejora su aprovechamiento, conserva su sabor y disminuye la posibilidad de accidentes en la cocina.
Un corte correcto del aguacate mejora su aprovechamiento, conserva su sabor y disminuye la posibilidad de accidentes en la cocina. (Canva/Canva)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGaguacate
El Universal

El Universal / México / GDA

El Universal de México forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica. Es uno de los diarios de mayor circulación en México

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.