Ciencia

¿Cuál es el secreto de los centenarios? Estudio revela rasgos de juventud en su sistema inmune

Investigadores internacionales descubren que los sistemas de defensa de personas con más de 100 años funcionan de forma similar a los de adultos más jóvenes

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Por Europa Press
Científicos determinaron que la longevidad extrema se vincula a una adaptación del organismo que preserva funciones inmunes y reduce la inflamación crónica.
Científicos determinaron que la longevidad extrema se vincula a una adaptación del organismo que preserva funciones inmunes y reduce la inflamación crónica. (Canva stocks/Mbie Debby de Pexels / Tahir Osman de Pexels)







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