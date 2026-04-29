¿Cuál es el secreto de los centenarios? Estudio revela rasgos de juventud en su sistema inmune

Científicos determinaron que la longevidad extrema se vincula a una adaptación del organismo que preserva funciones inmunes y reduce la inflamación crónica.

Un equipo internacional de científicos, con participación de la Universidad Europea, determinó que muchas personas con más de 100 años mantienen rasgos inmunológicos similares a los de individuos mucho más jóvenes.

La investigación, publicada por la revista especializada Nature, analizó por qué este grupo de la población alcanza edades avanzadas con una alta capacidad funcional. Los expertos revisaron la evidencia científica sobre las defensas naturales de estos ciudadanos para entender su resistencia ante enfermedades propias del envejecimiento.

El estudio indicó que estas características son más evidentes en personas entre los 105 y 109 años, conocidos como semisupercentenarios. También se presentan con fuerza en los supercentenarios, quienes superan los 110 años de edad.

Alejandro Lucía, catedrático de la Universidad Europea, explicó que el sistema inmune de estos sujetos ayuda a comprender la longevidad extrema. Según el experto, la adaptación coordinada del organismo permite que funciones defensivas clave operen durante más tiempo.

Los resultados mostraron una menor activación de procesos inflamatorios dañinos y una mayor capacidad de autofagia celular. Además, los investigadores detectaron que la diversidad de la flora intestinal se mantiene mejor conservada en estos individuos.

Pedro Carrera-Bastos, investigador de la misma institución, señaló que estos hallazgos abren nuevas rutas para estudiar el envejecimiento. Las personas centenarias logran modular procesos como la vigilancia inmunológica de manera más eficiente.

Por su parte, Borja del Pozo, investigador sénior, manifestó que el análisis de esta población ofrece una oportunidad para identificar factores de salud y funcionalidad. El objetivo del equipo científico es descubrir cómo vivir más años con una mejor calidad de vida.

En este trabajo colaboraron especialistas de instituciones en Estados Unidos, Rusia, Dinamarca y España. Entre las entidades participantes destacaron la Universidad de California y los hospitales universitarios de Copenhague y Madrid.