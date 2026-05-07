Ciencia

¿Cuál es el peso que la humanidad ejerce sobre la Tierra? Un estudio lo ha estimado

Investigaciones del Instituto Weizmann revelaron cómo el crecimiento de la biomasa humana y la movilidad global desplazaron a los animales silvestres y alteraron el equilibrio ecológico del planeta

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Por O Globo / Brasil / GDA
La biomasa humana y del ganado creció de forma acelerada desde 1850, mientras la de mamíferos silvestres cayó drásticamente, según estudios del Instituto Weizmann.
La biomasa humana y del ganado creció de forma acelerada desde 1850, mientras la de mamíferos silvestres cayó drásticamente, según estudios del Instituto Weizmann. (ChatGPT/Generado con IA)







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