Ciencia

¿Cuál es el límite del cuerpo humano? Un estudio con ultramaratonistas estimó

Cuando una persona cruza este umbral, el cuerpo comienza a descomponerse

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Por O Globo / Brasil / GDA
El keniano Sabastian Sawe cruza la meta y hace historia en la maratón de Londres 2026 al imponer un nuevo récord mundial.
El keniano Sabastian Sawe cruza la meta y hace historia en la maratón de Londres 2026 al imponer un nuevo récord mundial. (JUSTIN TALLIS/AFP)







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