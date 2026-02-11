Ciencia

Cuadrúpedo de 307 millones de años revela al vertebrado más antiguo que comía plantas en la Tierra

Fósil de 307 millones de años descubierto en Canadá revela al vertebrado más antiguo que comía plantas y cambia la historia de la vida en tierra firme

Por O Globo / Brasil / GDA
Científicos canadienses describen al vertebrado más antiguo con dieta vegetal conocido hasta ahora.
Científicos canadienses describen al vertebrado más antiguo con dieta vegetal conocido hasta ahora. (Museo Field./Museo Field.)







