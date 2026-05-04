Ciencia

Creatina: lo que la ciencia revela sobre sus beneficios reales y sus límites en el cuerpo y la mente

La creatina gana protagonismo más allá del deporte. Ciencia reciente detalla sus beneficios, límites y posibles usos en salud y rendimiento mental

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Por O Globo / Brasil / GDA
La creatina mejora energía y rendimiento. También muestra efectos en la mente, pero sus beneficios dependen de cada persona.
La creatina mejora energía y rendimiento. También muestra efectos en la mente, pero sus beneficios dependen de cada persona. (Canva stock/Sirawit99 de Getty Images / RHJ de Getty Images)







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