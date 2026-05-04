Creatina: lo que la ciencia revela sobre sus beneficios reales y sus límites en el cuerpo y la mente

La creatina mejora energía y rendimiento. También muestra efectos en la mente, pero sus beneficios dependen de cada persona.

La creatina, uno de los suplementos más populares entre atletas, despierta interés más allá del rendimiento físico. Un análisis científico recopilado en el libro Manual de Creatina y Cinética En Vivo de la Creatinina, del investigador farmacéutico Mehdi Boroujerdi, detalló los alcances reales de la creatina como suplemento.

La obra revisó evidencia sobre su impacto en el rendimiento físico, la función cognitiva y posibles usos clínicos.

La creatina cumple un papel clave en el metabolismo energético. El organismo la produce en el hígado, riñones y páncreas. Luego se transporta hacia tejidos como los músculos, donde se concentra cerca del 95%.

Dentro de las células, se transforma en fosfocreatina, sustancia esencial para regenerar ATP, principal fuente de energía del cuerpo. Este proceso permite sostener funciones en tejidos de alta demanda como músculo, corazón y cerebro.

El autor explicó que la creatina no construye músculo por sí sola. Su función se limita al suministro de energía. Tampoco actúa como esteroide.

Impacto en el rendimiento y la mente

La forma más estudiada es la creatina monohidratada. Su consumo eleva las reservas musculares y mejora el rendimiento en ejercicios intensos de corta duración.

El análisis también incluyó efectos en la función cognitiva. Algunos estudios señalaron mejoras en memoria, estado de ánimo y velocidad de procesamiento, sobre todo en personas con niveles bajos de creatina.

Además, la obra recopiló investigaciones sobre posibles usos en enfermedades como Parkinson, depresión y pérdida ósea. Sin embargo, estos resultados aún requieren mayor evidencia científica.

Dosis y factores individuales

El protocolo más utilizado incluye una fase de carga de 20 gramos diarios durante 5 a 7 días. Luego se reduce a 3 a 5 gramos diarios.

Factores como la dieta, la masa muscular y la edad influyen en los resultados. Vegetarianos y adultos mayores pueden presentar efectos más notorios debido a niveles iniciales más bajos.

El libro indicó que la creatina mantiene un perfil de seguridad alto en personas sanas. Las preocupaciones sobre daño renal no cuentan con respaldo en estos casos.

No obstante, personas con enfermedades renales deben consultar a un especialista antes de consumirla. El autor concluyó que se trata de un suplemento con potencial, pero con limitaciones y sin efectos universales.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.