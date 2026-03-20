Cómo tomar creatina correctamente para ganar masa muscular y mejorar el rendimiento

La creatina es uno de los suplementos más utilizados en el ámbito deportivo. Su uso busca aumentar la fuerza, mejorar el rendimiento y favorecer el crecimiento muscular. Sin embargo, su consumo requiere control profesional para evitar errores y aprovechar sus beneficios.

Este compuesto se produce de forma natural en el organismo. También se obtiene a través de la alimentación, en especial en productos de origen animal. Según la Academia Española de Nutrición y Dietética, su presencia es clave en procesos energéticos del cuerpo.

En el contexto deportivo, la creatina se almacena en los músculos. Su función principal es participar en la producción rápida de energía durante esfuerzos cortos e intensos. Esto incluye ejercicios como levantamiento de pesas, sprints o rutinas interválicas.

En el mercado existen dos tipos principales. La creatina HCL y el monohidrato de creatina, que es el más popular. Ambos cumplen la misma función. Contribuyen al aumento de la fuerza y al desarrollo muscular.

Especialistas en nutrición señalan que este suplemento no sustituye una dieta equilibrada ni un plan de entrenamiento adecuado. Su uso se considera una herramienta de apoyo para mejorar el rendimiento físico.

La creatina se sintetiza a partir de aminoácidos como glicina, metionina y arginina. Este proceso ocurre en órganos como el hígado, el páncreas y los riñones. Luego se transporta por la sangre hasta los músculos.

En el tejido muscular, cerca del 60% se almacena como fosfato de creatina y el 40% como creatina libre. Este compuesto permite generar ATP, que es la fuente de energía inmediata del músculo. Su acción es clave en esfuerzos que duran entre 5 y 30 segundos.

Sobre la forma correcta de consumo, los expertos indican que la dosis depende del tipo de entrenamiento y del estado de salud. No obstante, se recomienda ingerir entre 3 y 5 gramos diarios. La dosis puede ajustarse de forma progresiva.

El consumo debe mantenerse constante. Incluso en días de descanso se aconseja seguir con la misma rutina para consolidar sus efectos en el organismo.

También se sugiere tomarla en una sola dosis entre 30 y 60 minutos antes del ejercicio. Aunque algunas guías permiten dividir la ingesta en varias tomas, una sola dosis resulta suficiente en la mayoría de los casos.

Otro aspecto clave es no mezclar la creatina con otras sustancias. Esto permite una mejor absorción y evita interferencias en sus efectos.

Los resultados no son inmediatos. El suplemento puede tardar varias semanas en alcanzar niveles óptimos en el cuerpo. Por esta razón, su consumo debe ser progresivo y supervisado por un profesional en salud o nutrición.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.