Ciencia

Cómo tomar creatina correctamente para ganar masa muscular y mejorar el rendimiento

Aprenda cómo tomar creatina de forma correcta para ganar masa muscular, mejorar el rendimiento y evitar errores comunes según expertos en nutrición

EscucharEscuchar
Por El Tiempo / Colombia / GDA
La creatina mejora la energía muscular. Su uso correcto incluye dosis diarias, constancia y asesoría profesional para mejores resultados.
La creatina mejora la energía muscular. Su uso correcto incluye dosis diarias, constancia y asesoría profesional para mejores resultados. (Canva stock/RHJ de Getty Images / Sirawit99 de Getty Images)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCmasa muscularcreatina
El Tiempo Colombia

El Tiempo / Colombia / GDA

El Tiempo es un periódico colombiano fundado el 30 de enero de 1911. Es en la actualidad el diario de mayor circulación en Colombia. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.