Cráneo con forma cuadrada hallado en México revela antigua técnica de deformación intencional

Un hallazgo arqueológico en México revela secretos sobre la identidad cultural de antiguos pueblos mesoamericanos y sus sorprendentes rituales físicos

Por O Globo / Brasil / GDA
Un cráneo cuadrado descubierto en México confirma una técnica mesoamericana de deformación craneana nunca antes registrada en esa región.
Un cráneo cuadrado descubierto en México confirma una técnica mesoamericana de deformación craneana nunca antes registrada en esa región. (Maunus ƛ/Maunus ƛ)







