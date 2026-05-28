Costa Rica se consolida como uno de los mejores destinos del mundo para observar aves

Bosques nubosos, lapas rojas y quetzales posicionan a Costa Rica entre los principales destinos globales para el avistamiento de aves.

La riqueza natural de Costa Rica volvió a destacar en una selección internacional sobre los mejores lugares del planeta para el avistamiento de aves. Un reportaje de la revista estadounidense The Week US incluyó al país entre ocho destinos globales recomendados para quienes desean observar especies en su hábitat natural.

El reconocimiento se sustenta en la diversidad de ecosistemas que alberga el territorio nacional, desde bosques nubosos hasta selvas tropicales y humedales costeros. Estas condiciones permiten la presencia de cientos de especies residentes y migratorias a lo largo del año.

Según la publicación, los bosques nubosos de Costa Rica son uno de los principales atractivos para los observadores de aves, especialmente por la presencia del quetzal resplandeciente, una de las especies más buscadas de América Latina.

La revista también destacó los bosques tropicales de tierras bajas, donde habitan especies como el saltarín cabecirrojo y numerosas aves propias de ambientes húmedos.

“Las selvas tropicales de Costa Rica ofrecen experiencias variadas para la observación de aves”, señala la publicación.

La revista destacó al país por la diversidad de especies y ecosistemas que atraen a observadores de aves de todo el mundo. (Alonso Tenorio/La Nación)

Entre los sitios recomendados figura el Parque Nacional Carara, ubicado en la costa pacífica central. Este parque es considerado uno de los mejores puntos de observación debido a la convergencia entre bosque seco tropical y bosque lluvioso húmedo.

Esa combinación de ecosistemas favorece la presencia de especies de ambos ambientes, entre ellas las lapas rojas, tucanes y garzas. El parque recibe cada año a observadores nacionales y extranjeros interesados en registrar aves difíciles de encontrar en otros lugares del país.

En la costa caribeña, el Parque Nacional Cahuita sobresale por su biodiversidad. El área protegida cuenta con senderos que atraviesan el bosque costero y permiten observar martines pescadores, gavilanes e ibis verdes, además de otras especies asociadas a humedales y manglares.

Costa Rica comparte esta selección con destinos como Colombia, país que alberga cerca de 2.000 especies de aves, además de lugares emblemáticos como Cartagena y el Santuario de Flora y Fauna Los Colorados. También figura Ciudad del Cabo, Sudáfrica, donde especies endémicas atraen a observadores de todo el mundo, y la selva tropical de Daintree, en Australia.

La lista se completa con el Parque Nacional Everglades, en Florida; la isla de Hokkaido, en Japón; el Parque Nacional del Manu, en Perú; y las Tierras Altas de Escocia, destinos que destacan por sus ecosistemas únicos y por albergar algunas de las aves más buscadas por aficionados y especialistas. Según The Week US, estos lugares ofrecen algunas de las mejores oportunidades del mundo para observar especies en su entorno natural.