Ciencia

Costa Rica se consolida como uno de los mejores destinos del mundo para observar aves

Desde quetzales en bosques nubosos hasta lapas rojas en el Pacífico, el país ofrece experiencias únicas para quienes buscan conectarse con la naturaleza y descubrir especies extraordinarias

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Por Silvia Ureña Corrales
Las autoridades invitan a los turistas a disfrutar de la biodiversidad del país de manera responsable.
Bosques nubosos, lapas rojas y quetzales posicionan a Costa Rica entre los principales destinos globales para el avistamiento de aves. (Alonso Tenorio/La Nación)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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