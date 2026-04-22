Ciencia

Contaminación por cocaína en el agua altera el comportamiento del salmón en su hábitat natural

Un estudio en Suecia documenta que residuos de cocaína en el agua modifican los patrones de movimiento de peces en libertad

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Por Jailine González Gómez
Juveniles de salmón expuestos a un metabolito de cocaína nadaron más y se dispersaron más lejos en un lago natural.
Juveniles de salmón expuestos a un metabolito de cocaína nadaron más y se dispersaron más lejos en un lago natural. ( Ryan Hagerty/USFWS/Wikimedia Commons)







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Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Bachiller Comunicación con énfasis en Periodismo por la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

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