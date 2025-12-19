Ciencia

Consumo de quesos y cremas enteras se asocia con menor riesgo de demencia, según estudio de 25 años

Un estudio en Suecia asoció el consumo de quesos y cremas altos en grasa con menor riesgo de demencia tras 25 años. La investigación no probó causalidad, pero mostró diferencias frente a otros lácteos

Por El Tiempo / Colombia / GDA
Un seguimiento de 25 años en Suecia vinculó mayor consumo de quesos y cremas altos en grasa con menor riesgo de demencia, sin observar el mismo efecto en otros lácteos.
Un seguimiento de 25 años en Suecia vinculó mayor consumo de quesos y cremas altos en grasa con menor riesgo de demencia, sin observar el mismo efecto en otros lácteos.







