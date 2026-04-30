Ciencia

Consumir alimentos ultraprocesados: un estudio analizó su impacto en el cerebro

Un estudio en adultos encontró que más ultraprocesados se asocian con peor atención y mayor riesgo de demencia

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Por Jailine González Gómez
Más alimentos ultraprocesados se relacionan con menor atención y mayor riesgo de demencia, incluso con dieta saludable.
Más alimentos ultraprocesados se relacionan con menor atención y mayor riesgo de demencia, incluso con dieta saludable. (Canva stock/José Antonio Otegui Auzmendi de Pexels/simonapilollatnf)







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Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Bachiller en Comunicación con énfasis en Periodismo por la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

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