Consumir alimentos ultraprocesados: un estudio analizó su impacto en el cerebro

Más alimentos ultraprocesados se relacionan con menor atención y mayor riesgo de demencia, incluso con dieta saludable.

El aumento en el consumo de alimentos ultraprocesados se ha convertido en una preocupación global por su relación con múltiples problemas de salud. Un estudio publicado en la revista Alzheimer’s & Dementia: Diagnosis, Assessment & Disease Monitoring analizó cómo este tipo de dieta se asocia con la función cognitiva y el riesgo de demencia en adultos de mediana edad y mayores.

La investigación, liderada por la Universidad de Monash, examinó a 2.192 personas en Australia, entre los 40 y 70 años, sin diagnóstico de demencia. El objetivo fue observar si la cantidad de alimentos ultraprocesados consumidos se relaciona con el desempeño cognitivo y con indicadores de riesgo de desarrollar demencia.

Los alimentos ultraprocesados se definen como productos industriales elaborados a partir de ingredientes refinados y aditivos, con poco o ningún contenido de alimentos frescos. En países de altos ingresos, estos productos representan una proporción significativa de la dieta diaria.

Para evaluar la alimentación, los participantes completaron un cuestionario detallado sobre lo que consumieron durante el último año. Los alimentos se clasificaron según el sistema Nova, que distingue el nivel de procesamiento. Luego, los investigadores midieron la función cognitiva mediante pruebas digitales que evalúan habilidades como la atención, la memoria y la velocidad de procesamiento.

Los resultados muestran una relación específica: por cada aumento del 10% en el consumo de alimentos ultraprocesados, los puntajes de atención disminuyeron en 0,05 puntos. Además, el riesgo estimado de demencia aumentó en 0,24 puntos.

El análisis también consideró la calidad general de la dieta, medida mediante la adherencia a la dieta mediterránea, conocida por su relación con la salud cerebral. Aun así, la asociación entre ultraprocesados, menor atención y mayor riesgo de demencia se mantuvo.

En contraste, el estudio no encontró una relación significativa entre el consumo de estos alimentos y la memoria.

El trabajo se basa en un diseño transversal, lo que significa que los datos se recolectaron en un solo momento. Esto permite identificar asociaciones, pero no establece relaciones de causa y efecto.