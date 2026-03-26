Conjunción de la Luna y Júpiter será visible este 26 de marzo al anochecer en Costa Rica

La Luna y Júpiter se alinean el 26 de marzo. El evento podrá observarse a simple vista al anochecer desde Costa Rica. [Imagen con fines ilustrativos]

La Luna y Júpiter coincidirán en el cielo este 26 de marzo en un evento visible desde Costa Rica tras la puesta del sol. La cercanía aparente entre ambos cuerpos facilitará su observación sin necesidad de instrumentos.

El fenómeno ocurre cuando la Luna, en fase de cuarto creciente desde el 25 de marzo, se alinea visualmente con Júpiter en la constelación de Gémini. Aunque la conjunción ocurre en horas de la mañana, la observación local será posible alrededor de las 6 p. m., cuando ambos ya estén visibles en el cielo nocturno, según datos de la Fundación Cientec.

Desde territorio costarricense, los dos cuerpos se ubicarán a unos 75 grados de altitud. La Luna alcanzará una magnitud de -12.1 y Júpiter de -2.3, lo que lo convierte en uno de los objetos más brillantes del firmamento, solo superado por Venus y la propia Luna.

La observación será directa. Júpiter se distingue como un punto de luz estable de tono ámbar, mientras que la Luna funcionará como referencia para ubicarlo. Ambos permanecerán visibles durante la noche y se desplazarán hacia el oeste hasta ocultarse después de la medianoche, detalla la misma fuente.

Información complementaria de la aplicación Star Walk señala que, incluso si no se observa el momento exacto de la conjunción, los objetos se mantienen cercanos antes y después del evento, lo que amplía la ventana de observación. También indica que el brillo de la Luna puede afectar la visibilidad de objetos más tenues cuando se encuentra en fases avanzadas.

La misma fuente explica que la identificación de planetas puede hacerse por su color: Júpiter presenta un tono naranja, mientras que Venus se observa amarillo pálido. Estas características permiten diferenciarlos de las estrellas, que titilan y suelen ser menos brillantes.

Por su parte, Space.com detalla que la proximidad angular entre la Luna y Júpiter será de unos 5 grados, una distancia equivalente al ancho de tres dedos extendidos a brazo completo. El medio también señala que el evento será visible al atardecer, con la Luna iluminada parcialmente y ubicada cerca de las estrellas Cástor y Pólux, en Gémini.

Además, ese análisis indica que el fenómeno puede observarse con mayor detalle mediante telescopios o binoculares, donde se distinguen cráteres lunares y bandas nubosas de Júpiter, junto con algunas de sus lunas principales.

El tránsito de la Luna forma parte de su recorrido orbital. El 26 de marzo pasa cerca de Pólux y continúa hacia la constelación de Cáncer al día siguiente, lo que permite ubicar su desplazamiento en el cielo durante varios días consecutivos, de acuerdo con Cientec.

Este tipo de conjunciones ocurre con frecuencia en el calendario astronómico, pero su visibilidad depende de factores como la hora, la ubicación geográfica y las condiciones del cielo.