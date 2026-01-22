Computadora portátil en el regazo y fertilidad: médicos explican riesgos reales y mitos

Especialistas analizan cómo el uso prolongado de la computadora portátil en el regazo eleva la temperatura genital y qué prácticas reducen riesgos.

El uso frecuente de la computadora portátil apoyada en el regazo genera alertas médicas por el aumento de la temperatura en la zona genital. Estudios internacionales asociaron este hábito con riesgos para la fertilidad masculina, sobre todo cuando existe exposición prolongada y factores genéticos de vulnerabilidad. El principal problema no es el dispositivo en sí, sino la combinación de calor constante y postura inadecuada, que puede provocar alteraciones biológicas.

Una investigación desarrollada por la Universidad de Calcuta, con cerca de 1.200 hombres, vinculó esta práctica con infertilidad y con casos de azoospermia, en especial en personas con predisposición genética. Especialistas en urología y reproducción humana coincidieron en que el riesgo aumenta cuando el uso es diario y por periodos extensos, como ocurre en el teletrabajo.

El análisis médico incluyó los criterios de Irineu Farina, urólogo de la Universidad Federal de São Paulo (Unifesp); Marcelo Horta Furtado, director clínico de MF Fertilidad Masculina; y Roberto Antunes, director de la clínica Fertipraxis, quienes abordaron los efectos del uso de la computadora portátil en hombres y mujeres, así como el impacto del calor, el Wi-Fi y los hábitos asociados al uso prolongado de pantallas.

Aumento de temperatura y fertilidad masculina

Según explicó Marcelo Horta Furtado, el principal riesgo se concentra en el aumento de la temperatura testicular, ya que la producción de espermatozoides requiere un ambiente entre 2 °C y 3 °C por debajo de la temperatura corporal. El calor emitido por la computadora portátil, sumado a la postura con las piernas cerradas, elimina ese margen térmico en menos de una hora.

En la misma línea, Roberto Antunes detalló que esta elevación térmica favorece el estrés oxidativo, reduce la movilidad de los espermatozoides y puede generar daño en el ADN de los gametos. Estos cambios aparecen con mayor frecuencia en hombres expuestos de forma crónica al calor, en especial en quienes ya enfrentan dificultades reproductivas.

Ambos especialistas coincidieron en que el uso de la computadora portátil no causa infertilidad por sí solo, pero sí constituye un factor de riesgo evitable, sobre todo en hombres que buscan concebir o que se encuentran en evaluación por infertilidad.

¿Existe riesgo para las mujeres?

El impacto en mujeres es distinto. Irineu Farina explicó que los ovarios y el útero se encuentran protegidos dentro de la cavidad abdominal, por lo que no existe evidencia de que el calor de la computadora portátil afecte directamente estos órganos. No obstante, señaló que el riesgo se traslada a los hábitos asociados al uso prolongado de pantallas.

Roberto Antunes agregó que el sedentarismo, el estrés crónico y la privación de sueño influyen de forma indirecta en la salud reproductiva femenina. La permanencia prolongada en posición sentada puede afectar la circulación pélvica y el equilibrio hormonal, mientras que el uso nocturno de dispositivos electrónicos altera la producción de melatonina y el ritmo circadiano.

Calor versus Wi-Fi y bluetooth

En cuanto a la conectividad inalámbrica, Marcelo Horta Furtado y Roberto Antunes indicaron que la evidencia científica sobre el impacto del Wi-Fi y el bluetooth en la fertilidad es limitada. Algunos estudios de laboratorio sugirieron alteraciones celulares en muestras de semen, pero estos resultados no demostraron efectos concluyentes en condiciones de uso cotidiano.

Los especialistas subrayaron que el calor local sigue siendo el factor con mayor respaldo científico, por lo que la principal recomendación médica es evitar el contacto directo de la computadora portátil con el cuerpo.

Uso ocasional y uso prolongado

La magnitud del riesgo depende del tiempo, la frecuencia y la proximidad. Irineu Farina explicó que el uso ocasional presenta bajo impacto, mientras que sesiones diarias de una a tres horas sobre el regazo generan hipertermia recurrente. La espermatogénesis dura entre 70 y 90 días, por lo que los efectos del calor y la recuperación no se reflejan de inmediato.

El calor generado por la computadora portátil también se suma a otros hábitos, como baños muy calientes y el uso frecuente de saunas, lo que intensifica el entorno térmico adverso.

Recomendaciones para reducir riesgos

Las recomendaciones médicas coinciden en priorizar el uso de la computadora portátil sobre mesas o escritorios. Cuando el apoyo en el regazo resulte inevitable, Marcelo Horta Furtado sugirió emplear superficies rígidas, mantener las piernas separadas y evitar la obstrucción de las salidas de aire del equipo.

Irineu Farina destacó la importancia de realizar pausas activas cada hora, reducir el tiempo sentado y favorecer la circulación. En hombres en evaluación por infertilidad, los cambios de hábito deben mantenerse al menos tres meses antes de nuevos exámenes clínicos. La tecnología no se considera un enemigo de la salud, pero su uso seguro exige ajustes constantes.

