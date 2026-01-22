Ciencia

Computadora portátil en el regazo y fertilidad: médicos explican riesgos reales y mitos

El calor de la computadora portátil sobre el regazo y la postura prolongada generan alertas médicas por posibles efectos en la fertilidad masculina

Por O Globo / Brasil / GDA
Especialistas analizan cómo el uso prolongado de la computadora portátil en el regazo eleva la temperatura genital y qué prácticas reducen riesgos.
Especialistas analizan cómo el uso prolongado de la computadora portátil en el regazo eleva la temperatura genital y qué prácticas reducen riesgos. (Canva/Canva)







