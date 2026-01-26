Ciencia

Cómo ven los gatos en la oscuridad: no es blanco y negro ni visión infrarroja

Cuando se apagan las luces, los gatos no ven como usted imagina. Descubra cómo funciona su visión nocturna, qué papel cumple el tapetum lucidum y por qué se mueven con tanta precisión en la penumbra

Por El País / GDA / Uruguay
La ventaja visual de los gatos en la noche se explica por su retina, la dilatación pupilar y el apoyo del oído y los bigotes.
La ventaja visual de los gatos en la noche se explica por su retina, la dilatación pupilar y el apoyo del oído y los bigotes. (Canva /Canva)







