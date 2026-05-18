Ciencia

Cómo un joven inventor logró cargar su celular usando la rueda de su hámster

Lo que comenzó como un problema por los ruidos nocturnos de un hámster terminó en un experimento sorprendente que logró producir electricidad para cargar un celular

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Por O Globo / Brasil / GDA
Un creador de contenido adaptó la rueda de un hámster y consiguió generar electricidad para cargar un smartphone.
Un creador de contenido adaptó la rueda de un hámster y consiguió generar electricidad para cargar un smartphone. (Flamethrower/Screenshot video)







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O Globo

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O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

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