Cómo un joven inventor logró cargar su celular usando la rueda de su hámster

Un creador de contenido adaptó la rueda de un hámster y consiguió generar electricidad para cargar un smartphone.

Los ruidos nocturnos de un hámster terminaron convertidos en una fuente de energía improvisada. La cuenta de YouTube nombrada Flamethrower, muestra al joven creando un sistema capaz de transformar la rueda de ejercicio de su mascota en una pequeña turbina para cargar un teléfono celular.

La idea nació después de que el hermano del creador recibiera un hámster como regalo de cumpleaños. Desde ese momento, las noches dejaron de ser silenciosas. El animal corría durante horas en la madrugada y producía constantes chirridos en la rueda.

Lejos de molestarse únicamente por el ruido, el joven decidió aprovechar el movimiento continuo del hámster para producir electricidad.

El proyecto consistió en transformar la energía cinética generada por la rueda en energía eléctrica. Para lograrlo, Flamethrower adaptó el mecanismo con un sistema similar al funcionamiento de una turbina.

Sin embargo, el experimento enfrentó varios problemas técnicos. El youtuber explicó que un motor de corriente continua de 5 V necesitaba superar las 10.000 revoluciones por minuto para alcanzar una potencia estándar de carga de 15 W en un smartphone.

Incluso si el hámster lograba generar esa velocidad, aparecía otro inconveniente. El motor podía sobrecalentarse antes de transferir suficiente energía a la batería del celular.

Según explicó el creador de contenido, las baterías no solo almacenan energía. También requieren recibir una tensión eléctrica superior a la que mantienen para acumular carga.

Parte de la solución llegó mediante un módulo recolector de energía. El dispositivo recibió pequeñas cantidades de voltaje y las amplificó hasta niveles adecuados para almacenarlas en una batería.

Aun así, el sistema continuó limitado por la cantidad de tensión necesaria para conservar energía. Por esa razón, Flamethrower recurrió a un sistema conocido como rastreo del punto de máxima potencia (MPPT), una tecnología que calcula la proporción ideal entre la energía de entrada y salida.

El almacenamiento energético también necesitó modificaciones. El joven utilizó celdas de ion-litio recuperadas de una scooter dañada para construir una batería más eficiente para el experimento.

Tras completar el montaje, conectó el sistema al eje de la rueda del hámster y dejó al animal correr durante toda la noche. A la mañana siguiente, después de reemplazar un cable USB defectuoso, el celular cargó con normalidad.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.