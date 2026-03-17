Ciencia

Cómo tener un árbol de aguacate en casa sin esperar tantos años para cosechar

Aprenda a cuidar su árbol de aguacate con prácticas simples que favorecen su crecimiento y producción

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Por La Nación / Argentina / GDA
El aguacate cultivado en casa ofrece mejor sabor y requiere condiciones específicas de clima y suelo.
El aguacate cultivado en casa ofrece mejor sabor y requiere condiciones específicas de clima y suelo. (Canva Stock/Josfor y Ianm35 de Getty Images)







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