¿Cómo sobreviven las personas en los lugares más fríos del planeta?

Desde Rusia hasta Noruega, estas regiones viven bajo hielo casi todo el año y aún así sus habitantes resisten

Por O Globo / Brasil / GDA
Con temperaturas extremas, estos cinco lugares son ejemplos de adaptación humana frente al frío más intenso.
Con temperaturas extremas, estos cinco lugares son ejemplos de adaptación humana frente al frío más intenso. (Canva/Canva)







