Esta ciudad de Estados Unidos no verá el Sol hasta el 2026: así vive en total oscuridad

Utqiagvik en Alaska entró en la noche polar: más de dos meses sin luz solar directa, temperaturas extremas y espectaculares auroras boreales.

La ciudad de Utqiagvik, en Alaska, comenzó su periodo anual de noche polar, un fenómeno natural que mantiene a esta localidad en completa oscuridad por más de 60 días. Desde el 19 de noviembre, el Sol no aparece en el horizonte y no lo hará hasta el 22 de enero de 2026.

Este fenómeno ocurre por la inclinación del eje de la Tierra, que impide que los rayos solares lleguen a las zonas más cercanas al Polo Norte durante el invierno.

Dónde se ubica la ciudad que vive en oscuridad total

Utqiagvik, conocida anteriormente como Barrow, se encuentra a 2.011,68 kilómetros del Polo Norte. Esta ciudad alberga a 4.429 habitantes, de los cuales un 61% pertenece al pueblo originario inuit iñupiat.

A pesar de estar en una región extrema, Utqiagvik cuenta con infraestructura moderna. Las viviendas se calientan con gas natural local. Además, dispone de sistemas de agua potable y alcantarillado, tanto por red como por camiones cisterna que distribuyen el líquido en zonas aisladas.

La comunidad aún mantiene actividades tradicionales como la pesca, la caza y la caza de ballenas de subsistencia, fundamentales para su economía y alimentación.

Cómo se organiza la vida en Utqiagvik

La ciudad sirve como centro regional del distrito de North Slope, lo que genera que el 55% de su población trabaje en el sector público. También ofrece acceso a servicios de salud y sociales, como un hospital, refugios para mujeres y centros para niños, adultos mayores y jóvenes, además de programas de formación laboral.

En el ámbito educativo, cuenta con escuelas en todos los niveles y el Colegio Ilisagvik, su centro de educación superior. También tiene siete iglesias, un centro recreativo con gimnasio, sauna y canchas, además de una cúpula inflable usada para hockey y fútbol, según la estación.

Qué es la noche polar y por qué ocurre

La noche polar es el resultado de la inclinación de 23,5 grados del eje terrestre. Durante el invierno en el hemisferio norte, esa inclinación impide que el Sol alcance las latitudes polares, provocando varios meses de oscuridad en zonas cercanas al Ártico.

En el caso de Utqiagvik, los reportes meteorológicos indican que el último atardecer ocurrió el 19 de noviembre. El Sol no volverá a salir hasta el 22 de enero de 2026, por lo que este periodo de penumbra durará aproximadamente 65 días.

Cómo afecta la noche polar a sus habitantes

Durante estos más de dos meses, el Sol no se eleva sobre el horizonte, lo que influye en el estado de ánimo y en la salud mental de muchos residentes. Sin embargo, el entorno no permanece en oscuridad absoluta todo el tiempo. Durante el día, se presenta un leve crepúsculo azulado, y por las noches se pueden observar auroras boreales, uno de los espectáculos naturales más llamativos del Ártico.

Además, la luna se observa con mayor claridad durante este periodo. Las temperaturas durante la noche polar descienden significativamente. En noviembre, oscilan entre -16 °C y -21 °C; en enero, bajan hasta -22 °C y -28 °C.

Qué pasa en verano en Utqiagvik

El efecto contrario de la noche polar se da cerca del solsticio de verano. Entre mayo y julio, Utqiagvik experimenta 24 horas de luz solar diaria, lo que crea un contraste extremo con los meses de oscuridad.

