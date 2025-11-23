Ciencia

Esta ciudad de Estados Unidos no verá el Sol hasta el 2026: así vive en total oscuridad

La noche polar cubre Utqiagvik en completa oscuridad por 65 días, con temperaturas que caen hasta los -28 °C y auroras boreales visibles en el cielo

Por La Nación / Argentina / GDA
Utqiagvik en Alaska entró en la noche polar: más de dos meses sin luz solar directa, temperaturas extremas y espectaculares auroras boreales.
Utqiagvik en Alaska entró en la noche polar: más de dos meses sin luz solar directa, temperaturas extremas y espectaculares auroras boreales.







