Cómo saber si un gato ya entró en la vejez: señales que muchos dueños pasan por alto

Los especialistas recomiendan chequeos frecuentes, ejercicio adaptado y una dieta equilibrada para proteger la salud de los gatos mayores.

El envejecimiento felino es un proceso inevitable. Sin embargo, identificar cuándo un gato entra en una etapa avanzada permite ajustar sus cuidados y mejorar su calidad de vida.

Aunque un estudio publicado en el Journal of Small Animal Practice se enfocó en perros, los especialistas señalaron que los principios de la atención preventiva también aplican a los gatos domésticos. Reconocer las señales tempranas de desgaste ayuda a evitar complicaciones mayores.

Uno de los principales desafíos es que muchos propietarios no detectan los primeros indicios de enfermedad. Los expertos advirtieron que las afecciones más frecuentes en gatos de edad avanzada afectan el sistema musculoesquelético, el aparato digestivo, la piel y la salud dental.

Las enfermedades bucales adquieren una relevancia especial durante esta etapa. Los datos indican que los problemas dentales aumentan un 10% por cada año de vida del animal.

La falta de higiene oral favorece la aparición de enfermedades periodontales. Estas afecciones no solo dañan la boca, sino que también pueden afectar la salud general del gato.

Los especialistas destacaron que el envejecimiento no ocurre de la misma forma en todos los animales. Factores como la raza, el tamaño, el sexo y la condición de esterilización influyen en el momento en que aparecen los signos de vejez.

Entre los hallazgos observados figura una mayor incidencia de problemas articulares en machos esterilizados.

Ante este escenario, los expertos recomendaron adaptar la actividad física a las condiciones de cada gato. El objetivo es conservar la movilidad sin generar una carga excesiva sobre las articulaciones.

La alimentación equilibrada también cumple un papel importante. Una dieta adecuada ayuda a controlar el peso corporal y facilita la digestión durante esta etapa de la vida.

Además de los cuidados diarios, los especialistas insistieron en la importancia de realizar chequeos veterinarios periódicos, mantener al día el calendario de vacunación y cumplir con las desparasitaciones anuales.

La observación constante del comportamiento y del estado del pelaje permite detectar posibles dolencias antes de que avancen. Según los expertos, la intervención temprana es la estrategia más efectiva para reducir el impacto del deterioro asociado al paso de los años.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.