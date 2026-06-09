Ciencia

Cómo saber si un gato ya entró en la vejez: señales que muchos dueños pasan por alto

Conozca las señales que pueden indicar que un gato entró en la vejez. Los expertos explican cuáles cambios físicos y de comportamiento requieren atención veterinaria

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Por La Nación / Argentina / GDA
Los especialistas recomiendan chequeos frecuentes, ejercicio adaptado y una dieta equilibrada para proteger la salud de los gatos mayores.
Los especialistas recomiendan chequeos frecuentes, ejercicio adaptado y una dieta equilibrada para proteger la salud de los gatos mayores. (ChatGPT /Generada con IA)







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