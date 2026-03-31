Cómo reproducir romero en casa: el método con esquejes que mejora el enraizamiento

El método de esquejes permite cultivar romero en casa con materiales simples y cuidados básicos de humedad, luz y sustrato.

La reproducción del romero mediante esquejes es un método sencillo que usted puede aplicar en casa con materiales básicos. El proceso requiere control de humedad, selección adecuada de ramas y un sustrato ligero. Así lo explicó el canal especializado en YouTube Miradas Biológicas.

Preparación del sustrato

El primer paso es elegir un sustrato adecuado. Se recomienda usar tierra negra con baja materia orgánica. Esta se mezcla con arena en proporción de tres partes de tierra por una de arena.

La mezcla logra una textura suelta. Esto facilita el desarrollo de raíces. La arena debe lavarse antes de usarla. Así se reduce la presencia de sales.

El sustrato puede colocarse en botellas cortadas, cajones de madera o baldes plásticos. Todos los recipientes deben tener perforaciones en la base. Esto asegura un buen drenaje.

En recipientes grandes, conviene colocar una malla en el fondo. Esto evita la pérdida de tierra.

El uso de baldes claros, en especial blancos, mejora la entrada de luz. Esta condición favorece el enraizamiento. También pueden funcionar como pequeños invernaderos si se cubren con plástico transparente.

Selección y preparación de las ramas

La elección de las ramas de romero es clave. Deben estar en estado vegetativo. No deben tener flores ni frutos. Estas estructuras reducen la capacidad de enraizar.

Se pueden usar ramas largas o con brotes laterales. Las ramas largas crecen de forma vertical. Las otras generan plantas más ramificadas.

El corte debe hacerse en diagonal. Se realiza sobre un punto con brotes. Las herramientas deben desinfectarse con alcohol.

Luego se eliminan las hojas de la parte inferior. Esto deja expuestas las zonas donde crecerán las raíces. Mientras se preparan, los esquejes deben mantenerse en agua. Así se evita la deshidratación.

Estimulantes para el enraizamiento

El uso de estimulantes naturales o comerciales puede mejorar el proceso. Entre las opciones están hormonas de enraizamiento, canela y aloe vera.

Las hormonas estimulan el desarrollo radicular. La canela actúa como barrera contra microorganismos. El aloe aporta nutrientes.

El corte en diagonal aumenta la superficie de absorción. Si se usan productos sólidos, el esqueje debe estar húmedo. No se debe introducir directamente en el envase original. Esto evita la contaminación.

Antes de plantar, es mejor hacer un orificio en el sustrato. Luego se coloca el tallo y se ajusta la tierra alrededor. Así el producto aplicado no se desprende.

Condiciones de cultivo y cuidados

Tras la siembra, se realiza un riego inicial abundante. El objetivo es humedecer todo el sustrato.

Luego se cubre el recipiente con plástico transparente. Este debe tener pequeñas perforaciones. Así se conserva la humedad y se permite ventilación mínima.

Los recipientes deben ubicarse en un lugar iluminado. No deben recibir sol directo. La semisombra es la mejor opción.

Se recomienda revisar la humedad cada dos o tres días. Si la superficie se seca, se debe regar.

El proceso de enraizamiento puede variar. Algunos esquejes no prosperan. La aparición de nuevos brotes indica que las raíces ya se desarrollaron. En ese momento, las plantas pueden trasladarse a macetas individuales.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.