Ciencia

Cómo reproducir romero en casa: el método con esquejes que mejora el enraizamiento

Aprenda a reproducir romero en casa con esquejes. Conozca el paso a paso, el sustrato ideal y los cuidados clave para lograr un buen enraizamiento

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Por El Tiempo / Colombia / GDA
El método de esquejes permite cultivar romero en casa con materiales simples y cuidados básicos de humedad, luz y sustrato.
El método de esquejes permite cultivar romero en casa con materiales simples y cuidados básicos de humedad, luz y sustrato. (Canva stock/Igorr1 de Getty Images / Manyakotic de Getty Images)







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El Tiempo es un periódico colombiano fundado el 30 de enero de 1911. Es en la actualidad el diario de mayor circulación en Colombia. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

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