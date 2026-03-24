Ciencia

Agua de romero para el cabello: beneficios clave que impulsan su crecimiento y brillo

Esta preparación natural con romero aporta nutrientes clave que ayudan a fortalecer el cabello y mejorar su apariencia desde la raíz

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Por El Universal / México / GDA
El agua de romero destaca por sus propiedades que favorecen el crecimiento capilar, reducen la caspa y aportan brillo al cabello.
El agua de romero destaca por sus propiedades que favorecen el crecimiento capilar, reducen la caspa y aportan brillo al cabello. (Canva stock/Hairlust Official de Pexels/igorr1 de Getty Images)







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