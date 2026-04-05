Cómo recuperar el blanco original de la ropa y eliminar el tono amarillento con métodos efectivos

Con el paso del tiempo, la ropa blanca pierde su brillo y adquiere tonos amarillentos o grisáceos, incluso después de lavados frecuentes.
Este problema responde a factores ambientales, residuos y errores en el cuidado de las prendas, pero existen métodos comprobados para revertirlo y devolverles su apariencia original.
El amarilleamiento ocurre por la acumulación de residuos y reacciones químicas. Entre las principales causas figuran la exposición al humo, la grasa de la cocina y la interacción entre el sudor y los antitranspirantes. También influye el almacenamiento inadecuado en superficies como cartón o madera.
Entre las soluciones caseras según el sitio web especializado The Spruce destacan el bicarbonato de sodio y el vinagre blanco, que ayudan a eliminar residuos y potenciar la acción del detergente. Ambos productos se utilizan en remojo previo al lavado y contribuyen a restaurar el color original de las telas.
Método con bicarbonato de sodio
El bicarbonato ayuda a potenciar el detergente y remover suciedad que causa el amarilleo.
Pasos:
- Hierva suficiente agua en una olla amplia.
- Sumerja la ropa blanca y luego retire del fuego.
- Agregue 1 taza de bicarbonato de sodio por cada galón de agua.
- Incorpore las prendas, en especial calcetines de algodón.
- Deje en remojo al menos una hora o durante toda la noche.
- Lave la ropa como de costumbre.
Método con vinagre blanco
El vinagre contiene ácido acético, que elimina residuos de detergente acumulados en las telas.
Pasos:
- Llene un recipiente o fregadero con agua caliente suficiente.
- Añada 1 taza de vinagre blanco destilado por cada galón de agua.
- Coloque la ropa blanca en la mezcla.
- Deje en remojo toda la noche.
- Lave las prendas de forma habitual.
Para prevenir este problema, especialistas recomiendan separar la ropa blanca, utilizar detergentes de calidad y evitar el exceso de productos. También sugieren reducir el uso de altas temperaturas en la secadora, ya que estas fijan los residuos en las fibras.