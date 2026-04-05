Cómo recuperar el blanco original de la ropa y eliminar el tono amarillento con métodos efectivos

Conozca los métodos más efectivos para restaurar su brillo original en casa.

Con el paso del tiempo, la ropa blanca pierde su brillo y adquiere tonos amarillentos o grisáceos, incluso después de lavados frecuentes.

Este problema responde a factores ambientales, residuos y errores en el cuidado de las prendas, pero existen métodos comprobados para revertirlo y devolverles su apariencia original.

El amarilleamiento ocurre por la acumulación de residuos y reacciones químicas. Entre las principales causas figuran la exposición al humo, la grasa de la cocina y la interacción entre el sudor y los antitranspirantes. También influye el almacenamiento inadecuado en superficies como cartón o madera.

Entre las soluciones caseras según el sitio web especializado The Spruce destacan el bicarbonato de sodio y el vinagre blanco, que ayudan a eliminar residuos y potenciar la acción del detergente. Ambos productos se utilizan en remojo previo al lavado y contribuyen a restaurar el color original de las telas.

Método con bicarbonato de sodio

El bicarbonato ayuda a potenciar el detergente y remover suciedad que causa el amarilleo.

Pasos:

Hierva suficiente agua en una olla amplia. Sumerja la ropa blanca y luego retire del fuego. Agregue 1 taza de bicarbonato de sodio por cada galón de agua. Incorpore las prendas, en especial calcetines de algodón. Deje en remojo al menos una hora o durante toda la noche. Lave la ropa como de costumbre.

Método con vinagre blanco

El vinagre contiene ácido acético, que elimina residuos de detergente acumulados en las telas.

Pasos:

Llene un recipiente o fregadero con agua caliente suficiente. Añada 1 taza de vinagre blanco destilado por cada galón de agua. Coloque la ropa blanca en la mezcla. Deje en remojo toda la noche. Lave las prendas de forma habitual.

Para prevenir este problema, especialistas recomiendan separar la ropa blanca, utilizar detergentes de calidad y evitar el exceso de productos. También sugieren reducir el uso de altas temperaturas en la secadora, ya que estas fijan los residuos en las fibras.