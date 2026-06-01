Ciencia

Cómo recuperar cactus y suculentas después del verano: las claves para salvar plantas dañadas

Descubra las señales de alerta que deja el verano y las acciones clave que pueden ayudar a devolverles fuerza, color y crecimiento saludable

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Por La Nación / Argentina / GDA
Podas, control de plagas, menos riego y mejor exposición al sol forman parte del plan recomendado para revitalizar estas plantas.
Podas, control de plagas, menos riego y mejor exposición al sol forman parte del plan recomendado para revitalizar estas plantas. (ChatGPT /Generada con IA)







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