Cómo recuperar cactus y suculentas después del verano: las claves para salvar plantas dañadas

Podas, control de plagas, menos riego y mejor exposición al sol forman parte del plan recomendado para revitalizar estas plantas.

El exceso de sol, los riegos irregulares, las macetas sobrecalentadas y algunos descuidos suelen dejar plantas deshidratadas, deformadas o con señales de estrés.

Según el ingeniero agrónomo Sebastián Ojeda, el otoño resulta ideal para intervenir ejemplares afectados. Entre las acciones recomendadas figuran la poda de material muerto, la eliminación de hojas dañadas y, en casos más severos, la decapitación para inducir un nuevo enraizamiento en un sustrato poroso.

La limpieza es el primer paso

La recuperación comienza con una revisión completa de la planta. Es necesario retirar hojas secas, tejidos blandos y partes deterioradas.

Esta tarea no responde solo a razones estéticas. También ayuda a evitar que hongos y plagas encuentren refugio en sectores dañados.

Cuando el deterioro es avanzado, una alternativa consiste en cortar la parte superior que permanece sana para volver a enraizarla. Esta técnica, conocida como decapitación, permite rescatar ejemplares que ya no muestran capacidad de recuperación en su estructura original.

Menos agua y más control del crecimiento

Uno de los errores más frecuentes durante el cambio de estación consiste en mantener el mismo ritmo de riego que se utilizó en verano.

Durante el otoño, el metabolismo de las suculentas disminuye. En consecuencia, el exceso de agua puede generar más problemas que la falta de riego.

La ubicación también requiere atención. Muchas plantas que pasaron meses protegidas del sol terminan con síntomas de etiolación, un fenómeno provocado por la falta de luz.

Ojeda explicó que el otoño permite trasladar las suculentas a espacios con mayor exposición solar sin el riesgo de quemaduras que existe durante los meses más cálidos. Sin embargo, recomendó realizar el cambio de forma gradual.

Qué es la etiolación y cómo afecta a las suculentas

La etiolación ocurre cuando la intensidad lumínica se mantiene por debajo de los niveles que la planta necesita.

Ante esta condición, las plantas se inclinan hacia la fuente de luz y producen más clorofila. Como resultado, el color verde se intensifica y oculta otros pigmentos.

Si la situación continúa, hojas y tallos se vuelven más finos y alargados. Posteriormente, la clorofila comienza a degradarse y la planta adquiere una apariencia pálida.

En casos extremos, el proceso puede terminar con la muerte del ejemplar.

El especialista señaló que esta respuesta al estrés es frecuente incluso en plantas comercializadas por viveros que no siempre ofrecen condiciones adecuadas de iluminación.

Caracoles, babosas y arañas aumentan en otoño

La llegada del otoño también favorece la presencia de caracoles, babosas y arañas.

Las plantas debilitadas suelen ser las más vulnerables frente a estos visitantes.

Ojeda indicó que las mañanas con rocío facilitan el desplazamiento de caracoles y babosas entre las macetas. Por esa razón, recomendó colocar pequeñas cantidades de cebo resistente al agua alrededor de las plantas para reducir daños.

También sugirió utilizar ceniza o tierra de diatomeas sobre la superficie del sustrato. No obstante, aclaró que estos materiales deben reaplicarse después de las lluvias.

Renovar el sustrato ayuda a evitar problemas

La recuperación no depende únicamente de la parte visible de la planta.

Después de meses de riego, el sustrato puede compactarse. Esta condición reduce la aireación y aumenta el riesgo de pudrición en las raíces.

Además, el agrónomo recomendó fertilizaciones con productos ricos en potasio y calcio. Estos nutrientes favorecen la acumulación de reservas y fortalecen las paredes celulares, lo que permite obtener plantas más resistentes.

Recuperar cactus y suculentas tras el verano exige tomar decisiones sobre qué partes conservar, cuáles eliminar y qué ejemplares necesitan comenzar nuevamente desde cero. El otoño ofrece las condiciones adecuadas para ejecutar ese proceso de recuperación.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.