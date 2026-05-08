5 plantas que puede reproducir en agua con una sola hoja y decorar su casa al mismo tiempo

Expertos revelaron cuáles plantas crecen desde una hoja en agua y explicaron cómo evitar errores comunes en el proceso.

Cultivar plantas en agua con apenas una hoja sí es posible. Algunas especies tienen la capacidad de generar raíces y nuevos brotes tras permanecer en recipientes con agua limpia. Además de ser un método práctico, también convierte los frascos de vidrio en elementos decorativos vivos.

El biólogo del Jardín Botánico de São Paulo de Brasil, Fellipe Moutinho, explicó que este proceso ocurre gracias a la totipotencia celular. Varias células vegetales conservan la capacidad de transformarse y regenerar tejidos. A partir de esa reacción nacen nuevas raíces.

La paisajista Renata Guastelli detalló que el agua activa hormonas como las auxinas cuando la hoja se corta. Esa respuesta fisiológica impulsa el enraizamiento. Sin embargo, aclaró que no todas las plantas poseen esa capacidad y que depende de cada especie.

¿Cuáles plantas pueden crecer desde una hoja?

Los especialistas señalaron que las especies con mejores resultados reúnen tres factores: reservas de energía, sensibilidad hormonal y capacidad de regeneración.

1. Violeta africana

La violeta africana es una de las plantas más fáciles de reproducir en agua. Solo se necesita colocar el pecíolo de la hoja dentro del recipiente.

Según los expertos, la especie responde con facilidad a los estímulos hormonales. Además, desarrolla raíces y brotes nuevos en poco tiempo.

2. Suculentas del género Echeveria

Varias suculentas también funcionan con este método. Las hojas gruesas almacenan agua y energía suficiente para formar nuevas raíces.

El biólogo explicó que las variedades de hojas lisas suelen enraizar más rápido que en tierra.

3. Begonia rex

La begonia rex desarrolla raíces desde la base e incluso desde las nervaduras de la hoja.

Los especialistas atribuyen esta capacidad a la alta actividad de las células meristemáticas.

4. Peperomia

Muchas especies de peperomia aceptan bien la propagación en agua.

Las hojas gruesas almacenan agua y nutrientes. Además, la planta posee gran flexibilidad celular, lo que facilita la formación de nuevas raíces.

5. Zamioculca

La zamioculca también puede reproducirse desde una hoja, aunque el proceso tarda más.

Primero aparece un pequeño rizoma y luego nacen las raíces. Los expertos describieron esta planta como una de las más resistentes para regenerarse.

¿Cómo debe hacerse el corte?

Los especialistas recomendaron usar herramientas limpias y afiladas.

Guastelli indicó que el corte debe realizarse con una ligera inclinación para aumentar el contacto con el agua. También aconsejó evitar cortes irregulares o tejidos dañados.

Moutinho sugirió hacer un solo movimiento firme para no lastimar la planta. Además, recomendó conservar la base de la hoja y evitar cortes adicionales porque aumentan el riesgo de pudrición.

¿Qué recipiente funciona mejor?

Los expertos aconsejaron utilizar recipientes de vidrio transparente con cuello estrecho.

Los tubos de ensayo, frascos pequeños o botellas decorativas ayudan a mantener la hoja suspendida. La transparencia también facilita revisar el estado de las raíces y el nivel del agua.

¿La calidad del agua influye?

La respuesta es sí. El ambiente influye directamente en el enraizamiento.

Guastelli recomendó dejar reposar el agua del grifo durante 24 horas para disminuir el cloro. También insistió en mantener agua limpia y oxigenada.

Por su parte, Moutinho señaló que el cloro no impide el crecimiento de raíces. Sin embargo, destacó la importancia de mantener el recipiente limpio y en un lugar ventilado.

Los especialistas aconsejaron cambiar el agua cada 3 o 7 días para evitar malos olores y hongos.

¿La hoja debe quedar totalmente sumergida?

No.

Los expertos explicaron que solo la base debe tocar el agua. El resto de la hoja necesita permanecer al aire para evitar falta de oxígeno y pudrición.

¿Cuánto tarda en crecer una nueva planta?

El tiempo depende de la especie.

Las raíces suelen aparecer entre una y cuatro semanas. Los brotes nuevos pueden tardar entre cuatro y ocho semanas. En plantas como la zamioculca, el proceso toma más tiempo.

Consejos para aumentar las probabilidades de éxito

Los especialistas recomendaron evitar estos errores:

Sumergir toda la hoja

No cambiar el agua

Exponer la planta al sol directo

Usar herramientas sucias

También aconsejaron priorizar:

Higiene en recipientes y herramientas

en recipientes y herramientas Temperaturas entre 20 °C y 28 °C

Luz indirecta

Cambios frecuentes de agua

Cuando las raíces alcancen entre 3 cm y 5 cm, la nueva planta puede trasladarse al sustrato para continuar su desarrollo.

Los especialistas recordaron que no todas las hojas generan una nueva planta, aunque el método suele ser eficiente si se mantiene la paciencia y el cuidado adecuado.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.