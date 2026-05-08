Ciencia

5 plantas que puede reproducir en agua con una sola hoja y decorar su casa al mismo tiempo

Violetas, suculentas y otras especies pueden desarrollar raíces en agua con cuidados básicos y recipientes adecuados

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Por O Globo / Brasil / GDA
Expertos revelaron cuáles plantas crecen desde una hoja en agua y explicaron cómo evitar errores comunes en el proceso.
Expertos revelaron cuáles plantas crecen desde una hoja en agua y explicaron cómo evitar errores comunes en el proceso. (ChatGPT/Generado con IA)







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