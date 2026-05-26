Ciencia

¿Cómo quitar el olor a orina en el baño? Estas soluciones naturales ayudan a eliminarlo rápido

Vinagre blanco, bicarbonato y canela destacan entre las alternativas naturales para combatir el mal olor en el baño

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Por El Universal / México / GDA
La humedad y los residuos favorecen el mal olor en el baño. Estos métodos caseros ayudan a eliminarlo de forma sencilla.
La humedad y los residuos favorecen el mal olor en el baño. Estos métodos caseros ayudan a eliminarlo de forma sencilla. (ChatGPT/Imagen generada con IA)







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