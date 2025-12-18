Cómo proteger a sus perros y gatos del impacto de la pirotecnia en Navidad y Año Nuevo

La pirotecnia afecta a perros y gatos. Identificación, espacios seguros y cuidados específicos ayudan a atravesar Navidad y Año Nuevo sin riesgos.

A pocos días de Navidad y Año Nuevo surge una inquietud frecuente entre quienes tienen mascotas. Los ruidos de la pirotecnia afectan de forma directa a perros y gatos. El impacto varía según el temperamento y la experiencia previa de cada animal.

Para conocer cómo actuar y minimizar los riesgos, La Nación de Argentina recopiló una guía elaborada por la veterinaria Leila Peluso. La especialista explicó una serie de medidas preventivas que permiten atravesar las Fiestas con mayor seguridad para los animales de compañía.

Claves para reducir el impacto de la pirotecnia en mascotas

Conocer el temperamento del animal

Cada mascota reacciona de forma distinta. Aquellos que en años anteriores mostraron miedo intenso requieren mayor atención. Otros presentan menor sensibilidad al ruido.

Identificación visible y actualizada

El collar con placa identificatoria y número telefónico resulta esencial. Durante las Fiestas aumentan los casos de animales extraviados por escapes provocados por el susto.

Preparar un espacio seguro dentro del hogar

Si la mascota queda sola en casa, conviene acondicionar un sitio protegido del ruido. En gatos funciona una caja cerrada y oscura. En perros se recomienda la cucha habitual con su olor, agua y comida.

Generar ruido de fondo constante

El uso de música suave o un ventilador ayuda a disminuir la percepción de los estruendos externos. También existen feromonas específicas para perros y gatos que promueven la calma.

Uso obligatorio de correa al salir

Cuando el animal acompaña a la familia a otra vivienda, la correa y la identificación reducen el riesgo ante una eventual huida por miedo.

Controlar puertas y accesos

Durante la llegada de invitados o los brindis al aire libre es clave reforzar la vigilancia. Mantener al animal en otra habitación o con correa evita escapes repentinos.

Evitar dar sobras de comida

Los alimentos típicos de las celebraciones suelen ser calóricos y pesados. En perros pueden provocar vómitos o diarrea al día siguiente.

Estimulación calmante en momentos críticos

Las alfombras de lamido ayudan a reducir la ansiedad. Se pueden usar con yogur natural sin azúcar o preparados naturales de frutas, verduras o carnes.

No medicar sin indicación profesional

La sedación solo debe aplicarse bajo indicación veterinaria. La automedicación representa un riesgo para la salud del animal.

Atención inmediata ante lesiones

Si una mascota sufre el impacto de un fuego artificial, se debe evaluar la herida. Las lesiones profundas requieren limpieza inicial y traslado urgente a un centro veterinario.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.