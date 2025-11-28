Esta municipalidad de Costa Rica prohibió la venta de pólvora en su cantón; sanciones van desde decomisos hasta cierre de negocios

Municipalidad en Cartago anunció la prohibición de la venta de pólvora en todo el cantón como medida preventiva para reducir accidentes y proteger a la población y el ambiente.

El Concejo Municipal de Alvarado, en Cartago, aprobó de forma unánime la prohibición de la venta de pólvora en todo el cantón, según informó el gobierno local en sus redes sociales.

El objetivo de la medida, señalaron los regidores, es prevenir accidentes, reducir riesgos para la población, proteger a personas vulnerables y resguardar el bienestar animal y ambiental.

Indicaron que la prohibición aplicará en todo el cantón de Alvarado y que su incumplimiento podría derivar en:

Decomisos de mercancía .

. Multas .

. Clausuras temporales o permanentes de establecimientos .

. Otras acciones legales correspondientes.

“La Municipalidad, junto con las autoridades competentes, realizará los controles correspondientes para asegurar el cumplimiento de esta medida”, indicaron los ediles en un comunicado.

Otras municipalidades

En octubre de 2024, el Concejo Municipal de San José aprobó una moción para prohibir la venta y el uso de pirotecnia sonora que superara los 85 decibeles (dB) en el cantón capitalino. La propuesta, que recibió 11 votos a favor, fue impulsada por el regidor Brandon Guadamuz Villalobos, del Frente Amplio (FA).

Según el texto oficial de la moción, titulada “Política de declaratoria de San José como cantón libre del uso de pólvora y pirotecnia sonora y lineamientos técnicos para su implementación”, la prohibición aplicaba a las vías públicas nacionales y cantonales, aceras, parques, plazas, jardines y cualquier inmueble bajo dominio o administración municipal.

La medida buscaba proteger a las poblaciones más vulnerables, como personas con trastorno del espectro autista, mujeres embarazadas, adultos mayores y quienes padecen problemas cardíacos, además de los animales de compañía que suelen sufrir por el ruido.

La Asamblea Legislativa actualmente tramita un proyecto de ley (expediente N.° 23.572) para prohibir en todo el país el uso de pólvora sonora, titulado “Reforma y adición a la Ley N° 7530, Ley de Armas y Explosivos, de 10 de julio de 1995 y sus reformas (anteriormente denominado: Ley para regular el uso de artículos de pirotecnia)”.

En setiembre del 2024, el proyecto fue avalado por la Comisión Permanente Especial de Ambiente y remitido a primer debate en el Congreso.