Ciencia

¿Cómo podrían formarse planetas gigantes alrededor de dos estrellas a la vez?

Un estudio encontró que los discos de gas que rodean sistemas binarios pueden fragmentarse y crear planetas gigantes a grandes distancias de sus estrellas anfitrionas

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Por Jailine González Gómez
Kepler-16b, un planeta que orbita dos estrellas, es uno de los mundos circumbinarios más estudiados fuera del sistema solar.
Kepler-16b, un planeta que orbita dos estrellas, es uno de los mundos circumbinarios más estudiados fuera del sistema solar. (NASA/JPL-Caltech/Wikimedia Commons)







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Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Bachiller en Comunicación con énfasis en Periodismo por la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

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