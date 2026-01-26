Cómo peinarse antes de dormir para despertar con el cabello perfecto y sin ‘frizz’

Elegir un peinado protector antes de dormir reduce la fricción, cuida la fibra capilar y facilita el arreglo del cabello al día siguiente.

Dormir con el cabello suelto expone la fibra capilar a fricción constante, uno de los principales factores de frizz, nudos y quiebre, según especialistas en cuidado capilar. Por esta razón, la elección de un peinado protector nocturno resulta clave para mantener el cabello saludable y facilitar el arreglo al día siguiente.

Un peinado para dormir no busca estética. Su objetivo consiste en reducir el roce con la almohada y evitar la tensión en el cuero cabelludo. Esta práctica cobra mayor relevancia cuando la rutina matutina es limitada.

Cinco peinados recomendados para dormir mejor

Los expertos de las Clínicas Capilares IMD señalan que un buen peinado nocturno protege la fibra capilar y favorece el descanso del cuero cabelludo.

Trenzas sueltas: Este estilo ayuda a evitar enredos y disminuye el encrespamiento. Se recomienda hacerlas flojas para no generar tensión. Al despertar, el cabello suele presentar ondas suaves y naturales.

Moño bajo relajado: Resulta ideal para cabellos largos. Mantiene el pelo recogido sin aplastarlo. El uso de una cola o liga suave reduce el riesgo de rotura.

Moño tipo ‘piña’: Se aconseja para cabello rizado u ondulado. Consiste en una coleta alta y suelta en la coronilla. Este método conserva la forma del rizo al evitar la presión directa contra la almohada.

Coleta baja floja: Es una alternativa práctica para quienes prefieren recogidos rápidos. Ayuda a controlar el cabello y a reducir nudos cuando se realiza sin apretar.

Twists o retorcidos suaves: Separar el cabello en secciones y realizar pequeños retorcidos protege la fibra capilar. También contribuye a una mejor definición al despertar, sobre todo en melenas con textura.

Recomendaciones clave para el cuidado nocturno

Además del peinado, ciertos hábitos mejoran notablemente la apariencia del cabello por la mañana.

Evitar dormir con el cabello mojado: El pelo húmedo es más frágil y propenso a romperse, según especialistas de Capiclinic. Antes de acostarse, conviene asegurarse de que esté seco o casi seco.

Usar fundas o accesorios de satén o seda: Estos materiales reducen la fricción y previenen frizz, nudos y rotura, a diferencia del algodón tradicional.

No elegir peinados apretados: Los recogidos apretados debilitan el cabello y generan molestias en el cuero cabelludo.

Aplicar un producto hidratante ligero: Un aceite capilar o una crema sin aclarado ayuda a mantener la hidratación durante la noche.

Cepillar con cuidado antes de dormir: Desenredar suavemente evita nudos y permite que el peinado protector cumpla su función.

Dedicar unos minutos a preparar el cabello antes de dormir facilita el arreglo matutino y contribuye a una melena más saludable.

