Cómo usar bicarbonato de sodio y romero en las canas y para qué sirve esta mezcla casera

El romero mezclado con bicarbonato de sodio destaca como opción natural para cubrir canas y estimular la producción de melanina.

La aparición de canas suele convertirse en una de las señales más visibles del envejecimiento capilar. Este cambio ocurre por la disminución de melanina, el pigmento responsable del color del cabello. Ante esta situación, una combinación casera a base de romero surge como alternativa para quienes buscan reducirlas con ingredientes accesibles.

Muchas personas prefieren conservar el color natural de su cabello por razones estéticas. Esta preferencia impulsa la búsqueda constante de opciones, tanto comerciales como naturales, para disimular o retrasar las canas sin recurrir a tintes tradicionales.

Entre las propuestas naturales que ganan popularidad destaca la mezcla de romero y bicarbonato de sodio. Esta preparación resulta especialmente útil en cabellos oscuros o castaños, ya que contribuye a cubrir las canas y a revitalizar el tono natural.

El bicarbonato de sodio ayuda a equilibrar el pH del cuero cabelludo, lo que evita la pérdida del color del cabello y reduce la aparición de canas. El romero, por su parte, contiene ácido cafeico y ácido rosmarínico. Estas sustancias actúan como antioxidantes naturales que previenen el envejecimiento capilar, según un estudio de la Universidad de Messina.

La mezcla también favorece la actividad de los melanocitos, células encargadas de producir melanina. Este efecto no solo permite ocultar las canas, sino que también estimula la producción del pigmento natural, lo que mantiene el cabello con un aspecto más sano y vibrante.

Cómo preparar la mezcla con romero y bicarbonato

La preparación resulta sencilla y económica, de acuerdo con el blog LifeBlessons. Para elaborarla, se requiere 1 litro de agua, varias ramas de romero fresco y 3 cucharaditas de bicarbonato de sodio.

Los ingredientes se colocan juntos y se hierven durante cinco minutos. Durante este proceso, se recomienda mezclar bien para lograr una integración adecuada. Luego, la preparación se retira del fuego y se deja enfriar por completo.

Una vez fría, la mezcla se aplica en el cabello desde las raíces hasta las puntas, como si se tratara de una tinta natural. También se puede usar durante el lavado, aplicada como un champú natural, y dejar actuar por al menos 30 minutos antes de enjuagar.

Otras alternativas naturales contra las canas

Además del romero con bicarbonato, existen otros productos naturales que se asocian con la prevención de las canas, según información recopilada por el medio especializado Healthline. Antes de aplicar cualquier alternativa, se recomienda consultar con un profesional de la salud.

El aceite de coco destaca por sus propiedades nutritivas y reparadoras. Este producto hidrata profundamente el cuero cabelludo y el cabello, lo que ayuda a conservar el color natural por más tiempo. Su acción protectora reduce el daño causado por factores externos.

El té negro contiene antioxidantes que ayudan a oscurecer el cabello de forma natural. Su uso continuo mejora la intensidad del color en tonos oscuros. También fortalece las hebras capilares y combate los radicales libres asociados al envejecimiento prematuro.

La salvia se reconoce por sus beneficios en el cuidado capilar. Esta planta contribuye a revitalizar el color del cabello oscuro y a cubrir las canas de forma gradual. Además, favorece la circulación sanguínea en el cuero cabelludo, lo que estimula el crecimiento del cabello y fortalece su estructura.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.