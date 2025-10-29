¿Cómo llegó una tabla de surf desde Australia hasta Nueva Zelanda? Cruzó 2.400 km sola por el mar y volvió a su dueño

Una tabla de surf perdida cruzó el Mar de Tasmana por 18 meses. Fue hallada en Nueva Zelanda y devuelta a su dueño gracias a redes sociales.

Una tabla de surf perdida en la costa de Tasmana, Australia, apareció 18 meses después en una playa de Nueva Zelanda, tras recorrer 2.400 km por el océano. El hallazgo lo hizo un surfista en la costa oeste de la Isla Norte, en un hecho que ha llamado la atención de expertos y curiosos.

El descubrimiento se dio el pasado 15 de octubre, cuando el francés Albarito Bueno realizaba kitesurf en la zona. Una falla en su equipo lo empujó mar adentro. Desde el agua, notó algo brillante entre las dunas. Al llegar a la playa encontró la tabla, semienterrada en la arena, con signos de desgaste, pero aún funcional.

Según explicó, el objeto estaba cubierto de cracas y mexillones. No obstante, reconoció que se trataba de una tabla moldeada a mano y diseñada para olas grandes, diferente a las que suelen usarse en esa región.

Tras varios días, decidió limpiar la tabla por el olor fuerte que emanaban los moluscos. En ese momento optó por buscar al dueño.

Las redes sociales ayudaron a resolver el enigma

Bueno publicó imágenes del hallazgo en grupos de surf en Facebook con usuarios de Australia y Sudáfrica, solicitando ayuda para identificar al propietario. Horas más tarde, ya de regreso del mar, notó que su publicación se había viralizado.

Entre los comentarios, alguien reconoció la tabla y mencionó que pertenecía a un surfista llamado Liam, quien la había extraviado en mayo de 2024 durante un paseo en barco cerca de la costa de Tasmana.

Liam confirmó la información. Indicó que al momento de la pérdida, la tabla aún llevaba su bolsa y cuerda amarradas, lo cual pudo haber influido en su conservación.

¿Cómo llegó tan lejos? Las corrientes oceánicas ofrecen pistas

De acuerdo con Edward Doddridge, oceanógrafo del Instituto de Estudios Marinos y Antárticos de la Universidad de Tasmana, la tabla probablemente fue arrastrada por la Corriente de Australia Oriental, la cual se desplaza en dirección a Nueva Zelanda.

También señaló que, aunque improbable, existe una posibilidad de que la tabla se haya movido hacia el sur y luego haya sido arrastrada por la Corriente Circumpolar Antártica, la cual da la vuelta al mundo. Esa ruta, sin embargo, implicaría un trayecto aún más largo y difícil de comprobar.

Después de un año y medio a la deriva, la tabla finalmente volvió con su dueño. Esta vez, voló en avión. Bueno logró entregarla a familiares de Liam que se encontraban en Auckland para asistir a una boda.

Para el surfista francés, la coincidencia entre haber perdido su propia pipa de kitesurf el mismo día del hallazgo de la tabla tiene un significado especial.

