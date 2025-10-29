Ciencia

¿Cómo llegó una tabla de surf desde Australia hasta Nueva Zelanda? Cruzó 2.400 km sola por el mar y volvió a su dueño

Una tabla perdida en Australia en mayo de 2024 apareció en octubre en Nueva Zelanda, tras un recorrido de 2.400 km por el océano

Por O Globo / Brasil / GDA
notas iaJGGAustraliaNueva Zelandasurftabla de surfTasmana
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

