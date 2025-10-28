Ciencia

La Tierra se fragmenta: científicos detectan por primera vez ruptura gradual de placa tectónica en el Pacífico

Una placa tectónica en el Pacífico comenzó a fracturarse lentamente. El hallazgo revela cómo se forman microplacas y altera el riesgo sísmico

Por O Globo / Brasil / GDA
Geólogos detectaron cómo una placa tectónica se fragmenta lentamente, formando microplacas y modificando la actividad sísmica en el Pacífico.
Geólogos detectaron cómo una placa tectónica se fragmenta lentamente, formando microplacas y modificando la actividad sísmica en el Pacífico. (AI/ScienceDaily.com/AI/ScienceDaily.com)







notas iaSUCPlaca tectónicaPacífico
