Ciencia

Cómo limpiar sartenes y ollas para recuperar su brillo

Una mezcla sencilla con bicarbonato puede ayudar a remover suciedad difícil y mejorar la apariencia de distintos utensilios de cocina

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Por Silvia Ureña Corrales
El bicarbonato permite limpiar sartenes y ollas, eliminar residuos adheridos y reducir olores con un método económico y fácil de aplicar.
El bicarbonato permite limpiar sartenes y ollas, eliminar residuos adheridos y reducir olores con un método económico y fácil de aplicar. (ChatGPT/Generada con IA)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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