Cómo lavar las toallas para que queden suaves, esponjosas y con buen olor: trucos sencillos para el hogar

Conseguir toallas con buen aroma, textura suave y colores firmes resulta posible sin procesos complejos. De acuerdo con el sitio web especializado Algodonea, tres pasos básicos permiten obtener resultados similares a los de las toallas de hotel, reconocidas por su sensación de limpieza y pureza.

El primer cambio clave consiste en evitar el suavizante. Este producto, promovido como esencial, afecta la capacidad de secado de las toallas. También deja un tacto artificial y favorece la acumulación de olores por humedad y residuos. En el lavado de toallas, su uso resulta innecesario.

El segundo paso recomienda lavar las toallas por separado. Esta práctica evita que absorban bacterias y suciedad de otras prendas. El lavado debe realizarse a temperatura media o alta, entre 40 °C y 60 °C, en programa de algodón. Para prevenir el desteñido, existen toallitas antidesteñidos de un solo uso disponibles en supermercados.

El tercer paso aplica una fórmula sencilla que mejora olor, color y textura. En el caso de toallas blancas, se puede añadir percarbonato o bicarbonato en el cajetín del detergente o directamente en el tambor. Esto ayuda a blanquear el tejido y a eliminar manchas y olores acumulados. Para toallas de color, se recomienda únicamente bicarbonato.

Además, se debe colocar vinagre en el espacio del suavizante hasta la marca máxima. Para un aroma más agradable, se aconseja usar vinagre de manzana o vinagre específico de limpieza, en lugar del vinagre común de vino. El vinagre desinfecta, fija los colores, desodoriza y suaviza las fibras. También potencia el olor del detergente, por lo que conviene elegir uno de buena calidad.

Otro factor relevante es la dureza del agua. En zonas con alto contenido de cal, las toallas tienden a perder suavidad. En estos casos, añadir un poco de producto antical junto al detergente mejora notablemente el resultado final.

Estos cuidados permiten que las toallas mantengan mejor aspecto y funcionalidad. La aplicación constante de estos pasos favorece una mayor vida útil y una experiencia de uso más confortable.