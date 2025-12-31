Ciencia

Cómo eliminar restos de jabón de los azulejos del baño con vinagre y bicarbonato sin dañarlos

Aprenda cómo eliminar restos de jabón de los azulejos del baño con vinagre y bicarbonato. Un método sencillo y seguro para recuperar el brillo y evitar manchas

Por El Universal / México / GDA
El vinagre blanco y el bicarbonato permiten limpiar azulejos del baño de forma eficaz, prevenir manchas opacas y mantener las superficies en buen estado.
El vinagre blanco y el bicarbonato permiten limpiar azulejos del baño de forma eficaz, prevenir manchas opacas y mantener las superficies en buen estado. (Canva /Canva)







