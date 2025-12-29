Salud

Descarga del inodoro: ¿tapa abierta o cerrada? Lo que dice la ciencia

Una investigación advierte sobre bacterias en el aire tras la descarga del inodoro. Otro estudio afirma que cerrar la tapa no cambia la exposición.

Por O Globo / Brasil / GDA
Dos estudios analizan el impacto de cerrar o no la tapa del inodoro al tirar de la cadena, revelando diferentes conclusiones sobre la dispersión de gérmenes.
Dos estudios analizan si cerrar la tapa del inodoro al descargar evita contagios. Uno detectó riesgos, otro dice que la medida tiene poco efecto.







O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

