Descarga del inodoro: ¿tapa abierta o cerrada? Lo que dice la ciencia

Dos estudios analizan si cerrar la tapa del inodoro al descargar evita contagios. Uno detectó riesgos, otro dice que la medida tiene poco efecto.

Dos estudios recientes analizaron el impacto de cerrar o no la tapa del inodoro al tirar de la cadena, llegando a conclusiones diferentes sobre la propagación de gérmenes. Mientras que una investigación reveló riesgos significativos al dejar la tapa abierta, el otro estudio cuestionó la efectividad de cerrarla.

En la investigación publicada en la revista Scientific Reports, científicos de la Universidad de Colorado Boulder, Estados Unidos, utilizaron láseres verdes brillantes para iluminar el ambiente del baño. Descubrieron que la descarga con la tapa abierta libera una nube de partículas que se eleva más de 1,5 metros por encima del asiento del inodoro.

Estas partículas, denominadas “pluma de aerosol”, contienen bacterias y patógenos. Aunque el estudio se realizó con agua limpia, en situaciones cotidianas, la descarga puede dispersar patógenos peligrosos como E. coli, norovirus e incluso coronavirus.

El infectólogo brasileño Roberto Martins Figueiredo, advirtió sobre los riesgos de dejar la tapa abierta. Según Figueiredo, las bacterias pueden permanecer en el aire del baño durante horas, contaminando objetos como cepillos de dientes y maquillaje.

Los experimentos mostraron que las partículas se desplazan a una velocidad de 2 metros por segundo, alcanzando 1,5 metros de altura en solo ocho segundos. Las gotas más grandes se depositan rápidamente en superficies, pero las partículas más pequeñas permanecen suspendidas en el aire durante varios minutos. Estas partículas, de menos de 5 micrómetros de diámetro, pueden evadir los pelos de la nariz y llegar a los pulmones.

Por otro lado, un estudio de la Universidad de Arizona concluyó que cerrar la tapa del inodoro no hace diferencia significativa en la contaminación del ambiente. Liderados por la investigadora Stephanie Boone, los científicos utilizaron bacterias E. coli y el colífago MS2 para sus pruebas.

Descubrieron que la contaminación en el asiento del inodoro era baja, independientemente de si la tapa estaba cerrada o abierta. La principal diferencia observada fue la trayectoria de la nube de partículas: con la tapa cerrada, la nube se dirigía hacia el suelo en lugar de elevarse.

En el estudio también recomendó el uso de desinfectantes y la limpieza constante del inodoro como medidas más efectivas para reducir la contaminación. Según los investigadores, estas prácticas son especialmente importantes en hogares con personas inmunocomprometidas. En caso de infección viral en el entorno, es crucial intensificar la higienización del baño.

